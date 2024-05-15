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Фронтовая бригада артистов выступила перед бойцами в зоне СВО

15 мая 2024 16:47
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В составе бригады — актриса театра «Грань», студентка СГИК курса Дениса Бокурадзе — Вероника Чугунова.

В составе бригады — актриса театра «Грань», студентка СГИК курса Дениса Бокурадзе — Вероника Чугунова. Кроме того, в состав делегации вошел фотограф театра «Грань» Иван Макеев, для которого это не первая командировка в новые регионы России.

8 и 9 мая ребята выступала перед военными в полевом лагере на территории Донецкой народной Республики. Вместо сцены — поляна в лесу, в «зрительном зале» — люди в комуфляже, время от времени были слышны звуки разрыва снарядов. Вместе с представителями театра «Грань» выступили музыкант Вадим Тельнов и певица Мария Бакуменко.

Вероника Чугунова прочла стихи, в том числе и собственного сочинения. Именно в таких боевых условиях наша актриса, которая ещё только заканчивает вуз, получила свои первые цветы от зрителей. Это была эмоционально непростая поездка, цель которой – поддержать тех, кто оказался в самых суровых условиях вдали от дома, дать им возможность хоть ненадолго отвлечься и отдохнуть.

Театр «Грань» активно включён в работу патриотического направления. Актеры участвуют в социальных проектах федерального масштаба. Кроме того, театр «Грань» организует показы спектаклей на безвозмездной основе для участников СВО. Поездка в ДНР стала первой, но далеко не последней, так как получила самый тёплый отклик от военных.

Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра «Грань»:

"Мы идём тем вектором, который задал наш президент. Театр не может оставаться в стороне от происходящего и нам важно участвовать в общем деле, оказывать посильную помощь. Это объединяет, воспитывает чувство патриотизма, формирует духовные ценности. Считаю, что это важно и для наших зрителей, и для коллектива театра, и в данном случае, для участников специальной военной операции".

 

Фото:   минкульт СО

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