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Французские музыканты не приедут на фестиваль в Сызрань

6 июля 2022 22:49
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Французские музыканты не приедут на фестиваль в Сызрань

В Сызрани с 18 по 21 августа пройдет международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

В этом году фестиваль впервые за два года планируют провести в очном формате. Ранее на сызранский музыкальный праздник традиционно приезжали музыканты из Франции с почетным гостем - президентом международной федерации «Еврооркестрия» Клодом Револьтом, которому в 2013 году было присвоено звание Почетный гражданин Сызрани. - Музыканты из Франции в этом году к нам не приедут. Но возможен визит иностранных музыкантов из других стран. Программа фестиваля составляется, - заявили КТВ-ЛУЧ в управлении культуры, не называя причину отмены визита французов. Нетрудно предположить, что, скорее всего, они связаны с санкционной войной.

В последний раз французы приезжали на фестиваль в Сызрань в 2019 году. С начала пандемии маэстро Клод Револьт выходил на связь с участниками «Серебряных труб» по видеосвязи. «Серебряные трубы Поволжья» - яркое событие культурной жизни Сызрани и Самарской губернии. Фестиваль проводится с 1997 года. Участники фестиваля: духовые оркестры, хоровые коллективы, фольклорные и хореографические ансамбли, а также художники.

 

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