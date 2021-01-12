Фольклорный ансамбль "Ак каен" из села Старое Ермаково - обладатель гранта нацпроекта «Культура»

81

Победа в конкурсе самодеятельных коллективов народного творчества, учрежденного Правительством Самарской области в рамках национального проекта «Культура», позволяет получить грантовую поддержку. Среди коллективов, взявших награду на развитие своей деятельности — татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен» Дома культуры села Старое Ермаково муниципального района Камышлинский.

Сертификат на сумму 500 тысяч рублей был торжественно вручён в областном центре руководителю коллектива Наилю Галимуллину. Денежный грант позволит приобрести новые сценические костюмы.

«В год 50-летия создания коллектива для нас это особый подарок. Спасибо министерству культуры Самарской области за высокую оценку заслуг, районной и поселенческой администрации и комитету культуры за поддержку и участие», — сказал руководитель коллектива Наиль Галимуллин.

Как отметил глава муниципального района Камышлинский Рафаэль Багаутдинов, богатство фольклора неисчерпаемо. Важная задача государственной культурной политики беречь, развивать и поддерживать традиции народной культуры. «Ансамбль «Ак каен»- это гордость, визитная карточка нашего района, один из самых ярких профессиональных фольклорных коллективов не только области. Самобытному таланту, уникальному мастерству наших артистов аплодируют зрители во многих концертных залах России. Всем нам очень приятны блестящие успехи коллектива на очередном конкурсе. И такое достижение оценено по достоинству» — подчеркнул глава района, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО