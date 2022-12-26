Финалисты конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2022» готовы побеждать

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28 декабря в 17.00 в концертный зале Поволжского государственного колледжа (ул. Луначарского, д. 14А) состоится торжественная церемония награждения финалистов конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2022».

Финалисты конкурса, 10 девушек и 10 юношей, сразятся за главные титулы – Мисс и Мистер студенчество Самары. Участникам предстоит показать свою красоту в дефиле, продемонстрировать свой ум в интеллектуальном этапе и покорить всех своим талантом на творческом открытии конкурса. В завершении вечера гости и участники узнают имена победителей и обладателей конкурсных номинаций.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2022» проводится в третий раз. Его участниками стали более 30 студентов из 9 профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты уже прошли несколько этапов отбора, среди которых творческий, интеллектуальный этапы и фотоссесия. Будущие финалисты смогли полностью раскрыть свои таланты, продемонстрировать знания и показать умение позировать и работать в кадре.

Цель Конкурса – сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей и создание условий для реализации творческого потенциала студентов профессиональных образовательных организаций.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке молодёжного сообщества «ЗаВолгу».

Приглашаем журналистов вашего СМИ принять участие в мероприятии и оказать содействие в его информационном освещении.

Дополнительная информация: Китова Дарья, начальник информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8(846) 341-45-17, 8 (927) 738-47-68, e-mail: public@samdm.ru или в официальной группе: https://vk.com/sdmsamara