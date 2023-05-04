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Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи

4 мая 2023 15:57
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Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи

Открытие филиала Третьяковской галереи обещает стать главным событием культурной жизни региона в этом году. Сейчас внутри здания Фабрики-кухни завершаются строительные работы, а творческий коллектив во главе с Михаилом Савченко готовит большой выставочный проект. Он запустит работу филиала галереи в Самаре. Тема выставки «еда в живописи». На ней будут представлены более 100 картин из самой Третьяковской галереи, а также работы из коллекции РОСИЗО и частных коллекций. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказала министр культуры Ирина Калягина.

«Все жители с нетерпением ждали реконструкции здания Фабрики-кухни, - сказала Ирина Калягина. - И теперь с нетерпением ждут наполнения ее содержания. Откроется филиал осенью этого года».

Следующий год министр культуры охарактеризовала как театральный строительный бум. Одно из самых ожидаемых событий – открытие нового здания театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске осенью 2024 года.

«У Дениса Бокурадзе очень камерная обстановка в театре-студии, - отметила Ирина Калягина. - Его спектакли очень авторские. И мы предусмотрели в новом здании, чтобы он мог продолжать работать в той же стилистике, в которой работает сейчас. Будет три пространства, что позволит и менять репертуар, и количество зрителей увеличивать, и увеличивать сменяемость спектаклей. Надеюсь, весь наш самарский зритель будет иметь возможность попасть на эти замечательные постановки».

В 2024 году ожидается завершение работ по реконструкции СамАрта и запуск его трех главных сцен. В этом году началась реконструкция здания кинотеатра «Россия», в нем будет располагаться самарский молодежный театр «Мастерская».

Также в 2024 году начнутся реставрационные работы в театре драмы, концепция работ широко обсуждалась экспертами и общественностью. Перед проектировщиками поставили задачу - сохранить основное здание, не нарушить его архитектурный ансамбль.

«Но с другой стороны, наш театр развивается, труппа развивается, хочется каких-то экспериментов, - рассказала Ирина Калягина. - Сейчас театр позволяет иметь одну основную сцену и один маленький зал на 50 мест для экспериментальных проектов. В новом проекте найдено решение. Будет построен дополнительный зал на 140 мест в дворовой части театра. Там будет возможность ставить дополнительные спектакли. Там будут восстановлены исторические павильоны. Это тоже была большая исследовательская работа наших архитекторов. Есть версия, что это щербачевские павильоны. Один из них будет использоваться как входная часть. Сразу скажу, это абсолютно не нарушит ансамбль сквера Пушкина».

Внутри театра будет проведена реставрация, так как исторический зал является объектом культурного наследия.

Театр драмы – визитная карточка региона. Он знаменит своей историей, выдающимися деятелями искусства, и уникальным архитектурным обликом. 

 

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