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Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября в Самаре и в Тольятти

6 сентября 2021 14:15
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Грандиозное музыкальное событие осени!

Грандиозное музыкальное событие осени! Бравурная и печальная, авангардная и неоклассическая, несравненная музыка СССР и Европы прошлого столетия зазвучит на лучших площадках Самарской области в фестивале «Шостакович ХХ век».

С 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти выступят звезды российской оперы, балет Большого театра, дирижеры и музыканты с мировой славой, а также состоится самарская премьера оперы Шостаковича «Игроки».

Фестивальные мероприятия на сцене Самарского академического театра оперы и балета:

11 сентября — концерт оркестра «Новая Россия» под управлением лауреата национальной премии «Золотая Маска» дирижера Федора Леднева. Солисты: победитель XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Николай Саченко (скрипка), победитель IX Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Мария Андреева (фортепиано).

12 сентября за дирижерский пульт оркестра «Новая Россия» встанет народный артист СССР маэстро Юрий Башмет, в чьем исполнении прозвучит музыка Шостаковича к фильму «Гамлет». Монологи персонажей пьесы Шекспира будет читать художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. Концерт пройдет в партнерстве с Фестивалем «Черешневый Лес».

13 и 14 сентября в 19:00 в рамках фестиваля «Шостакович. ХХ век» Большой театр России представит балет Жана-Кристофа Майо на музыку Дмитрия Шостаковича по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

15 сентября — концерт выдающегося пианиста Михаила Лидского и знаменитого итальянского скрипача Доменико Нордио.

16 сентября — концерт всемирно известного квартета имени Бородина.

18 сентября — гала-концерт звезд российской оперы и оркестра Самарского театра оперы и балета под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова. Участвуют солисты Большого, Мариинского и других театров.

20 сентября — опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Георгия Исаакяна. Дирижер — Евгений Хохлов.

21 сентября — концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением дирижера Самарского театра оперы Андрея Данилова. Солист — бас из Мариинского театра Юрий Власов.

22 сентября на Малой сцене концерт Александра Болдачева (арфа) и музыкантов оркестра Самарского академического театра оперы и балета.

23 сентября — премьера одноактной оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки» в постановке Юрия Александрова и одноактный балет «Ленинградская симфония». Дирижер — Евгений Хохлов.

24 сентября — концерт Алексея Гориболя (фортепиано) и солистов оперной труппы Большого театра России, Мариинского театра и Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

25 сентября — концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского.

Полная программа фестиваля и расписание здесь.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

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