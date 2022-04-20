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Фестиваль "Волжские театральные сезоны" откроется на сцене Самарского театра оперы и балета

20 апреля 2022 11:18
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Фестиваль "Волжские театральные сезоны" откроется на сцене Самарского театра оперы и балета

23 апреля 2022 в 18:00 на сцене САТОБ имени Шостаковича откроется VI Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». В первый фестивальный вечер зрители увидят знаковые для театра имени Шостаковича спектакли: оперу «Игроки» и балет «Ленинградская симфония» на музыку композитора, чье имя носит наш театр (12+). 

В 1996 году Юрий Александров при участии драматурга Юрия Димитрина создал на основе этой оперы спектакль под названием «Игроки-1942» в театре «Санктъ-Петербургъ опера». Эту постановку отметили премией «Золотая маска» за лучший оперный спектакль и лучшую работу режиссера в опере. В спектакле параллельно с развитием «гоголевского» действия звучит голос Шостаковича, музыка из других его произведений и цитаты из писем к другу, либреттисту Исааку Гликману. В 2021 году в рамках фестиваля «Шостакович XX век» спектакль Юрия Александрова обрел новую жизнь в Самаре. За пультом дирижер-постановщик маэстро Евгений Хохлов.

Афишу VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» составили 17 спектаклей разных жанров из 10 регионов РФ. Учредителями фестиваля являются Союз театральных деятелей РФ и Правительство Самарской области. 

В рамках фестиваля на площадке Самарского театра оперы и балета пройдут спектакли:

24 апреля в 18:30 (Малая сцена) – комическая опера Доменико Чимарозы «Тайный брак», Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Москва (12+).

«Тайный брак» – типично итальянская комическая опера: матримониальные схемы героев разбиваются о реальность, но не суровую, а смешную. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развернутом финале принимает участие весь актерский состав. Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана-старшего, музыкальный руководитель и дирижер лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер-постановщик – лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов.

27 апреля в 18:30 – музыкальная драма Рихарда Штрауса «Электра», «Санктъ-Петербургъ Опера» (16+).

«Электра» – трагедия о закате древней цивилизации, но, благодаря смелому новаторскому музыкальному языку Штрауса, опера превратилась в захватывающую и живую музыкальную драму, яркий образец экспрессионизма. Древняя Греция неожиданно предстает в «Электре» страстной, чувственной и демонической. Режиссер-постановщик – народный артист России Юрий Александров, художник – Вячеслав Окунев, дирижер – Максим Вальков, балетмейстер – Васил Панайотов.

28 апреля в 18:30 – одноактные балеты «О чем молчат камни» и «Свет погасшей звезды», Башкирский государственный театр оперы и балета, Уфа (16+).

Оба балета созданы творческим тандемом композитора Николая Попова и хореографа Рината Абушахманова.

Балет «О чем молчат камни» перенесет зрителей в потрясающее по красоте и природе место Башкортостана – пещеру Шульган-Таш, которая в древние времена служила не только надежным убежищем, но и являлась своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. 

Балет «Свет погасшей звезды» создан по мотивам башкирской легенды о любви молодого батыра Ханбулата и девушки-звезды Айхылу.

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