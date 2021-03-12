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Фестиваль «Веснушка – 2021» приходит в Самару

12 марта 2021 10:10
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Фестиваль Веснушка – 2021 приходит в Самару

15 марта в 18:00 состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2021» в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской армии, д. 141). 

Открывает фестиваль выступление студентов Факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования  Самарского государственного экономического университета. Представители университета не раз становились лауреатами фестивалей «Самарская студенческая весна» и «Российская студенческая весна», пришло время опробовать свои силы в «Веснушке» и показать свое мастерство. 

Фестиваль «Веснушка – 2021» – это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Студенты продемонстрируют свое мастерство в 4 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, а также в оригинальном жанре. Традиционно состоится и несколько конкурсных дней, где студенты смогут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках программы своего ссуза.

В 2021 г. в Фестивале примут участие студенты более 50 профессиональных образовательных организаций. Концертные мероприятия представят на суд жюри 20 профессиональных образовательных организаций г.о. Самара и Самарской области, включая г.о. Тольятти, г.о. Чапаевск, г.о. Нефтегорск. Студенты более 30 образовательных организаций примут участие в конкурсных днях по направлениям фестиваля и покажут на суд членов жюри более 100 номеров.

Лучшие номера 20 концертов и конкурсного дня войдут в программу гала-концерта фестиваля, который включен в программу Самарской студенческой весны. Это дает возможность участникам «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на «Российскую студенческую весну». Так, в 2020 году участник фестиваля «Веснушка», дуэт «BlackBerry» от Поволжского государственного колледжа, первым в Самарской области стал обладателем лауреатства «Российской студенческой весны» среди профессиональных образовательных организаций.

Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка – 2021» организован Самарским Домом молодежи при поддержке министерства образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

 

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