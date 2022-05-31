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Фестиваль «Страна читающего детства» пройдет в Самарской области

31 мая 2022 14:54
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В Самарской области за последние три года по нацпроекту «Культура» создали 20 модельных библиотек.

Областной фестиваль «Страна читающего детства» пройдет в Самарской области с 5 по 8 июня 2022 года. Это ежегодный масштабный проект, ориентированный на развитие и поддержку интереса к чтению детского населения, проводится он при поддержке Министерства культуры Самарской области. Участники – дети и подростки до 14 лет, руководители детским чтением (педагоги, библиотекари, родители), организации и частные лица, заинтересованные в развитии и поддержке детского чтения.

В Самарской области за последние три года по нацпроекту «Культура» создали 20 модельных библиотек. Таким образом, по итогам 2021 года Самарская область заняла лидирующее положение по количеству открытых модельных библиотек, ведь только в 2021 году их было открыто восемь. Они становятся центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств – литературе, становятся настоящими центрами знаний. Глава региона Дмитрий Азаров является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» и неоднократно подчеркивает важность создания устойчивой культурной среды в каждом городе и каждом поселке нашей великой страны.

«Книга – это универсальный способ узнать что-то новое и получить удовольствие. Книгу всегда можно взять с собой, её всегда удобно открыть и почитать, погрузившись в особый мир. Я рада, что так много читателей со всей Самарской области в эти дни соберутся вместе в нашей областной библиотеке. Я рада, что наши библиотеки и модельные и обычные районные – стали центрами современной культурной жизни. Здесь всегда рады читателям и могут посоветовать книгу по конкретной теме. Я очень надеюсь, что юные читатели, которые сегодня собрались на слет и в будущем продолжат активно посещать библиотеки, читать и узнавать много нового и интересного»- отметила министр культуры Самарской области Мрдуляш Татьяна Павловна.

Гостями Фестиваля станут известные писатели: Кристина Стрельникова (г. Санкт- Петербург), Юлия Иванова (г. Санкт-Петербург), Ольга Фадеева (г. Санкт- Петербург), Виктория Ледерман (г. Самара), Светлана Макашова (г. Самара), Мария Пашинина (г. Самара) и художник-иллюстратор Ольга Монина (г. Москва). В онлайн-формате читатели пообщаются с писателем Майей Лазаренской (г. Москва). Встречи с писателями пройдут в Самаре и в муниципальных районах области.

5 июня в 11:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует «Слёт лидеров чтения»: церемония открытия областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства». Для детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет - читателей библиотек региона с участием детских писателей. Гостей ждет праздник, торжественная церемония открытия Фестиваля и награждение победителей регионального конкурса «Я люблю читать!».

5 июня в 16:00 Самарская областная детская библиотека приглашает на встречи с детскими писателями Ольгой Фадеевой (г. Санкт-Петербург) и Кристиной Стрельниковой (г. Санкт-Петербург) в рамках Областного фестиваля детского чтения «Страна читающего детства. На встречах ребята узнают больше о творчестве авторов, неформально пообщаются с писателем, смогут задать свои вопросы, послушают чтение фрагментов книг в исполнении автора.

 

Фото:   департамент информационной политики СО 

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