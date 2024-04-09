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Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей

9 апреля 2024 13:56
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Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей

Ярким гала-концертом завершился Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» в Самаре. Фестиваль объединил на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Напомним, автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области, художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Перед самарцами выступали артисты из Сербии, Луганской народной республики, московских и питерских театров. Финальный же аккорд фестиваля зазвучал в исполнении лауреатов международных конкурсов России и республики Беларусь.

«Мне всегда такие мероприятия очень близки, я всегда за мир во всем мире, объединение - это самое лучшее то может быть. И когда мне сказали, что есть такой вариант выступить здесь с такими словами, я конечно согласился с большим удовольствием», - отметил участник молодёжной оперной программы Большого театра России Демьян Онуфрак.

«Мне радостно, что у меня есть возможность приехать к вам, чтобы зритель самарский меня услышал, что я могла поделиться творчеством, получить новый опыт, получить новые контакты, послушать как поют другие. И вот этот обмен опытом, знаниями очень важен», - сказала солистка Большого театра Республики Беларусь Дарья Горожанко.

Творческое сотрудничество Белоруссии и Самары продолжается не первый год. Наши артисты уже приезжали в Минск с оперой "Любовь к 3 апельсинам" Прокофьева. А в сентябре театр дружественной республики планирует привезти в областную столицу 2 своих балета.

«Надеемся, что этот фестиваль, который был организован по инициативе Светланы Хумарьян при большой поддержке нашего губернатора Дмитрия Азарова станет традицией, мы будем стараться повторить его через год вновь. И уже сейчас итогом фестиваля стали новые творческие контакты, проекты», - подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина

Как подчеркнул на открытии фестиваля губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской, без наследия славянских народов. «Некоторые недружественные правительства отдельных государств вздумали себе запретить российскую культуру, но это просто невозможно. Невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов. И наш фестиваль, я уверен, внесет свой вклад и в сохранение культурного богатства и, конечно же, приумножения традиций», - сказал глава региона.

Идея фестиваля получила большой отклик деятелей российской культуры. Они отметили не только культурное, но и общественно-политическое значение «Славянского дома».

«Обычно в то время, когда гремят пушки, Музы должны молчать. Но это не совсем правильно. Вспомним самую страшную Великую войну. В то время Музы не молчали: бригады артистов ездили на фронт и своей музыкой и песнями поднимали боевой дух на передовой, композиторы писали свои великие произведения и исполняли их в блокадном Ленинграде, когда метроном отстукивал время, а люди слышали этот ритмичный стук метронома и понимали, что жизнь идёт по своим законам - законам жизни и, какие бы трудности не происходили, человек, который умеет слышать - слышит музыку Весны в весенней капели, в проталинах. Любое музыкальное, творческое, художественное произведение, созданное на родине - тёплое и родное: согревает и лечит, питает душу. Поэтому мне очень приятно осознавать, что и в наше время Музы не молчат, а помогают нам жить!» - отметил народный художник РФ Дмитрий Санджиев.

Стоит отметить, что самарская публика проявила огромный интерес к фестивалю – на каждом спектакле зал был полон.  Среди зрителей – не только жители со всей Самарской области, но и гости из других регионов страны, Москвы, Санкт-Петербурга и других государств. Всего спектакли фестиваля посетили почти 6 тысяч зрителей.

Отметим, что в Самарской области не впервые реализуются уникальные по своим масштабам и формату мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в прошлом году в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю». 

 

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