Фестиваль «Шостакович. Над временем»: В САТОБ состоится показ оперы «Леди Макбет Мценского уезда»

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24 сентября в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет (пл.Куйбышева, 1) в рамках IVМеждународного фестиваля «Шостакович. Над временем» состоится показ оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Д. Шостаковича.

Сюжетной основой оперы послужил очерк Лескова – одна из самых страшных страниц русской литературы, обличающих «темное царство» дореформенной купеческой России. Либреттист оперы Александр Прейс и руководивший работой композитор Дмитрий Шостакович существенно переосмыслили сюжет очерка.

Партию Зиновия Борисовича исполнит хорошо известный самарской публике солист Большого театра России Иван Максимейко, партию Сергея исполнит звезда московского театра «Геликон-опера» Сергей Абабкин.

За пультом — дирижер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2005), лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов.

Фото: минкульт СО