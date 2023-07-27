Фестиваль «Пластилиновый дождь -2023» пройдет в Самаре

153

Самарский фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» давно прошел проверку временем. Впервые одноименный театр провел это мероприятие в 2011 году, и с тех пор каждый год необычный творческий праздник собирает любителей уличных представлений из разных уголков России и мира в Самаре, в Струковском парке. Как сообщили организаторы завершён приём заявок на IX Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». На два дня, 5 и 6 августа, Струковский сад вновь погрузится в сказочную атмосферу уличного искусства.

В этом году было принято более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений из разных регионов России. Отобрано около 50 коллективов, среди которых как признанные мэтры, так и новые имена. Совсем скоро будут оглашены хедлайнеры и участники.

Заявки принимались по пяти направлениям: театральному, музыкальному, детскому, танцевальному и интерактиву. В этом году проект вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Последний раз фестиваль проходил три года назад.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области:

— Фестиваль «Пластилиновый дождь» давно уже стал одним из ярких и заметных культурных проектов региона. На его площадках выступают музыканты, художники, мимы, танцоры — как уже сделавшие себе имя, так и те, чей творческий путь только начинается. Я хочу пожелать организаторам и гостям фестиваля безграничного творчества и вдохновения.

«Пластилиновый дождь» – один из лучших уличных театров России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и представлениями, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО