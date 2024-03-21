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Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» в Самаре продолжит опера «Борис Годунов»

21 марта 2024 11:51
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Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» в Самаре продолжит опера «Борис Годунов»

23 марта в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет оперу «Борис Годунов» (12+). 

Фестиваль проходит при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Самарский академический театр оперы и балета — один из старейших театров России. Был основан в 1931 году, открыл первый сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Нынешняя постановка – пятая в истории театра.

В спектакле оживают картины русской истории четырехвековой давности, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы рукописи летописца Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале. Спектакль стал пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.

Режиссер-постановщик – Нина Чусова, художник-постановщик – Павел Каплевич.

Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича - Евгений Хохлов.

Приглашенные артисты:

Борис Годунов – Дмитрий Скориков (Геликон-Опера)

Самозванец – Александр Михнюк (Большой театр Беларуси)

Пимен – Андрей Валентий (Большой театр Беларуси)

Шуйский – Михаил Губский (Новая опера)

Юродивый – Иван Давыдов (Большой театр России)

Солисты Шостакович Опера Балет, занятые в спектакле:

Партию Андрея Щелкалова исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин,

Царевич Фёдор – Анастасия Вечёркина,

Царевна Ксения – Мария Курьянова,

Варлаам – Ренат Латыпов,

Мисаил – Давид Погосян,

Марина Мнишек – Анна Костенко,

Шинкарка – Наталья Фризе,

Никитич – Станислав Алексахин,

Ближний Боярин – Владислав Новичков.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. 

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