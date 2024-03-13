Фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» в Самаре откроется оперой «Царская невеста»

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15 марта в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в год 180-летия оперой Н.А. Римского-Корсакова оперой «Царская невеста» откроется Фестиваль оперного искусства «Славянский дом». Фестиваль продлится до 7 апреля.

В главных партиях выступят приглашенные звезды. Григория Грязного исполнит солист Мариинского театра Владислав Куприянов, партию Марфы Собакиной – солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко.

В спектакле примут участие солисты Самарского театра оперы и балета: партию Василия Степановича Собакина впервые исполнит Артём Камалитдинов, Григория Лукиановича (Малюту) Скуратова – Ренат Латыпов, Ивана Сергеевича Лыкова впервые исполнит Иван Волков, Любашу впервые исполнит Светлана Каширина, Елисея Бомелия – Ярослав Кожевников, Дуняшу – Анастасия Вечёркина, Петровну – Марина Зубчанинова.

За пульт в этот вечер встанет народный артист СССР, легендарный дирижер Юрий Симонов.

В основе сюжета лежит одноимённая драма Л.Мея, повествующая о печальной истории Марфы Собакиной - третьей жены Ивана Грозного, которая была выбрана царём на смотринах и умерла, не успев даже стать его фактической женой. Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.