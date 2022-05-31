Фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Самарской области

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Фестиваль «Музыкальная экспедиция» проводится со 2 по 5 июня 2022 года на концертных площадках Самарской области (Самара, Ширяево и Тольятти). Это уникальный фестиваль-путешественник, который включает в себя концерты высокой музыки под открытым небом.

Фестиваль является эффективной формой создания культурно-творческой среды, проводится с целью представить самой широкой слушательской аудитории мировую музыкальную классику в «исторических декорациях», расширить музыкальный кругозор слушателей, привлечь внимание к возрождению объектов культурного наследия региона.

В Самарской области фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК «Росконцерт», Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, Администрации г.о.Тольятти. Организаторы фестиваля - АНО «Новый Век», ГБУК «Самарская филармония».

В команду «экспедиции» войдут звезды мировой сцены: виолончелист Борис Андрианов, певец и мульти-инструменталист Сергей Мазаев, гитарист Дмитрий Илларионов, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, баянист Николай Сивчук, виолончелистка Анна Кошкина, кларнетист Игорь Федоров, Симфонический оркестр Самарской филармонии и дирижёр – Филиппо Десси.

В Самарской области фестиваль охватит различные локации – концертную площадку Струковского сада, Историко-музейный комплекс в с. Ширяево, Самарский музей им. М.Горького, Музей Модерна, Детскую картинную галерею, Самарский художественный музей и даже уютный немецкий дворик на улице Фрунзе (дом 75А) и дворик Дома с часами на Коммунистической (дом 5).

Фото: департамент информационной политики СО