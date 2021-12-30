Фасад Самарского областного музея им. П.В. Алабина превратится в «экран» для новогодней истории

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На пять дней, 3–7 января 2022 года, фасад Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина превратится в «экран» для новогодней, семейной истории «И пусть светлее станет мир!».

С 17:00 и до 20:30 каждые 30 минут здание музея превратится в кинотеатр под открытым небом, благодаря уникальной технологии «видеомэппинг» (3D-mapping). «Видеомэппинг» (англ. video – видео и англ. mapping – отражение, проецирование) – направление аудиовизуального искусства, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве. Напомним, что впервые в нашем регионе в «экран» превратилось здание Правительства Самарской области в 2020 году. Уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне в столь необычном формате – показ фильма на здании – настолько покорил гостей и жителей областной столицы, что опыт 2020 года был повторен в мае 2021 года.

Теперь современные мультимедийные технологии погрузят зрителя в новогоднюю сказку. Так, на здании музея имени Алабина оживет невероятная история, в которой реальные мальчик и девочка станут героями мультипликационного фильма. Ярко, красочно, оригинально и объемно на глазах зрителей будет разворачиваться новогодняя история, в которой каждый взрослый узнает традиционные символы Самарской губернии, а каждый ребенок в сказочно-игровой форме познакомится с ними. Памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музейно-выставочный центр «Самара Космическая», Самарский академический театр оперы и балета – все это станет маршрутом приключений Деда Мороза в Самарской области.

Отметим, что 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!» не единственный новогодний эксперимент историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. 28 декабря перед центральным входом музея начал работать бесплатный ледовый каток. «Обновление музея происходит потихоньку. Музей становится не только местом, где хранится история края, но и местом притяжения для проведения современного досуга городского жителя. В следующем году здание ждет реновация. После ремонта музей сможет принять экспозиции на уровень выше», – отметил Андрей Кочетков, директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Во время новогодних праздничных дней, объединив усилия неравнодушных людей и компаний, команда музея предложила новый формат семейного отдыха, который превратит катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи.

Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках или ожидание начала сеанса мэппинг-шоу в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Помимо основной экспозиции, рассказывающей о природе и истории края, в музее работает интерактивная выставка «Живые системы», которая приводит в восторг как детей, так и взрослых. Кроме того, сейчас в музее экспонируется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи «Пермские боги» – настоящее сокровище России. Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреть носики можно в новом кафе музея.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

Проведите новогодние каникулы безопасно, прежде всего, безопасно для здоровья! Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют встречать праздники в кругу своих самых близких и родных людей. Избегайте мест массового скопления людей, заранее планируйте свой досуг, –

в Самарской губернии представлены богатейшие возможности для креативных,

ярких и незабываемых новогодних праздников!