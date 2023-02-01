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Ежегодный танцевальный фестиваль «Волга» вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в городе Сызрани
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Ежегодный танцевальный фестиваль «Волга» вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в городе Сызрани

1 февраля 2023 21:11
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На фестиваль заявилось уже 400 участников от 3х до 18ти лет.

Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья у себя в гостях – в городе Сызрани.

Организаторы фестиваля: JOKER - студия современного танца Сызрани.

Фестиваль впервые состоялся в 2019 году, где приняло участие 200 танцоров от 3 до 12 лет.

В 2022 году прошел пятый юбилейный фестиваль, который собрал более 300 участников. В Сызрань приехали коллективы из Ульяновска, Тольятти и Самары.

Масштабы фестиваля растут с каждым годом.

5 февраля 2023 года в ФСК «Лидер» пройдет VI фестиваль танца «Волга», на который заявилось уже 400 участников от 3х до 18ти лет, сообщает Город Сызрань.

 

Фото:   Город Сызрань

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