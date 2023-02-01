Ежегодный танцевальный фестиваль «Волга» вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в городе Сызрани

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Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья у себя в гостях – в городе Сызрани.



Организаторы фестиваля: JOKER - студия современного танца Сызрани.



Фестиваль впервые состоялся в 2019 году, где приняло участие 200 танцоров от 3 до 12 лет.



В 2022 году прошел пятый юбилейный фестиваль, который собрал более 300 участников. В Сызрань приехали коллективы из Ульяновска, Тольятти и Самары.



Масштабы фестиваля растут с каждым годом.



5 февраля 2023 года в ФСК «Лидер» пройдет VI фестиваль танца «Волга», на который заявилось уже 400 участников от 3х до 18ти лет, сообщает Город Сызрань.

Фото: Город Сызрань