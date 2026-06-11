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Евгению Хохлову, художественному руководителю и главному дирижеру Шостакович Опера Балет присужден почетный знак "За труд во благо земли Самарской"

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Евгению Хохлову, художественному руководителю и главному дирижеру Шостакович Опера Балет присужден почетный знак "За труд во благо земли Самарской"

Художественному руководителю и главному дирижёру Шостакович Опера Балет Евгению Хохлову за значительный вклад в развитие культуры Самарской области присужден почётный знак «За труд во благо земли Самарской».

11 июня в преддверии Дня России награду Евгению Дмитриевичу вручил губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев.

«Благодарю за такую высокую награду. Для меня большая честь быть частью коллектива Самарского академического театра оперы и балета - коллектива профессионалов, настоящих энтузиастов своего дела. 1 июня театр отметил 95 лет, тем самым открыв обратный отсчет к столетнему юбилею. Мы благодарим Вячеслава Андреевича за поддержку и выражаем надежду, что эта поддержка будет крепнуть, а театр будет предлагать все больше новых форматов и процветать», - сказал в ответном слове Евгений Хохлов.

 

Евгений Дмитриевич служит в Шостакович Опера Балет уже 15 лет. С 2017 года в должности главного дирижёра и художественного руководителя. Под музыкальным руководством Евгения Хохлова поставлено более трёх десятков премьер, в его репертуаре более 50 спектаклей.

За время художественного руководства театр осуществил значительные творческие проекты, получив высокую экспертную оценку всей музыкальной и культурной общественности страны:

- театр постоянно и с большим успехом принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, форумах, конкурсах. Среди них: Национальная оперная премия «Онегин», Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска», Фестиваль Ассоциации музыкальных театров «Видеть музыку», Фестиваль Будущего Театра, Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, Минский международный Рождественский оперный форум;

- с 2018 года на базе театра работает Молодёжная оперная программа, результатом которой стало появление на сцене талантливой молодёжи;

- выступления театра проходили на таких знаковых площадках, как Историческая и Новая сцена Большого театра России, Новая сцена Мариинского театра, Thailand Cultural Centre, Большой театр Республики Беларусь, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Российский академический молодежный театр, МХАТ имени Максима Горького, Урал Опера Балет и многие другие;

- в 2025 году театр стал обладателем премии Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая Маска» за постановку оперы «Мастер и Маргарита» С.М. Слонимского под руководством Евгения Хохлова;

- по итогам театрального сезона 2024-2025 сразу три спектакля, дирижёром-постановщиком которых является Евгений Хохлов, стали номинантами «Золотой Маски»;

- в 2025 году проведён Первый международный фестиваль «Наследие. Балет», а в 2026 году - "Наследие. Опера".

 

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