Я нашел ошибку
Главные новости:
Европейские страны планируют соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав РФ
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав РФ
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»
Предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год
Спектакль МДТ — настоящая история, не искаженная мнениями и оценками, не приукрашенная автором.
Спектакль Донецкого театра «Я Zнаю праVду» покажут на сцене театра «СамАрт»
В настоящее время женщина заключена под стражу.
Пьяная драка: самарчанка избила до смерти своего собутыльника
Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов.
В Петербурге в октябре запустят пилотный проект по подогреву тротуаров
Руководство уголовно-исполнительной системы региона выделило полевую кухню для питания участников акции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в экологической акции по уборке берега Волги
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»

23 сентября 2022 09:06
89
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»

 ЭТНОПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ приглашает 25 сентября с 12:00 до 17:00 на праздник «ОСЕНИНЫ»!

 Осенины – осенний праздник с множеством названий. Это и Пасекин день, и Рождество Богородицы. Осенины начали отмечать еще в Древней Руси. В этот день предки провожали лето и весело встречали осень

В ЭТНОПАРКЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ встретят ОСЕНИНЫ по-своему, в программе - концертная программа государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославовна, народные обряды, выступления творческих коллективов Самарской области, ярмарка-продажа, угощение бесплатными пирогами и чаем, экскурсии в подворьях

Стоимость посещения:
- полный билет - 400 руб.
- льготный билет - 300 руб.

Дополнительная информация по телефону - 8 (987) 910 00 39

0+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
506
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
598
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
514
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
977
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
788
Весь список