Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»

ЭТНОПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ приглашает 25 сентября с 12:00 до 17:00 на праздник «ОСЕНИНЫ»!
Осенины – осенний праздник с множеством названий. Это и Пасекин день, и Рождество Богородицы. Осенины начали отмечать еще в Древней Руси. В этот день предки провожали лето и весело встречали осень
В ЭТНОПАРКЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ встретят ОСЕНИНЫ по-своему, в программе - концертная программа государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославовна, народные обряды, выступления творческих коллективов Самарской области, ярмарка-продажа, угощение бесплатными пирогами и чаем, экскурсии в подворьях
Стоимость посещения:
- полный билет - 400 руб.
- льготный билет - 300 руб.
Дополнительная информация по телефону - 8 (987) 910 00 39
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