Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев 25 сентября на праздник «ОСЕНИНЫ»

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ЭТНОПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ приглашает 25 сентября с 12:00 до 17:00 на праздник «ОСЕНИНЫ»!



Осенины – осенний праздник с множеством названий. Это и Пасекин день, и Рождество Богородицы. Осенины начали отмечать еще в Древней Руси. В этот день предки провожали лето и весело встречали осень



В ЭТНОПАРКЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ встретят ОСЕНИНЫ по-своему, в программе - концертная программа государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославовна, народные обряды, выступления творческих коллективов Самарской области, ярмарка-продажа, угощение бесплатными пирогами и чаем, экскурсии в подворьях



Стоимость посещения:

- полный билет - 400 руб.

- льготный билет - 300 руб.



Дополнительная информация по телефону - 8 (987) 910 00 39

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