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Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей

7 апреля 2021 19:50
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Сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА Новости.

"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал он журналистам.

Директор Эрмитажа не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

 

Фото из открытых источников

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