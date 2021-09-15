Елена Лапушкина поздравила самарский союз композиторов с 80-летним юбилеем

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Торжественные мероприятия в честь юбилея прошли во вторник, 14 сентября, в Самарской государственной филармонии. Поздравить Самарскую организацию Союза композиторов России пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников и глава Самары Елена Лапушкина.

Самарская организация Союза композиторов России ведет свой отсчет с 1941 года, когда Дмитрий Шостакович основал Куйбышевский Союз советских композиторов. На сегодняшний день самарская организация считается одной из старейших в стране. Союз занимается не только поддержкой и продвижением авторов и их творчества, но и активно участвует в музыкальной и культурной жизни города и области.

Самарскую организацию Союза композиторов возглавляет народный артист Российской Федерации Марк Левянт. Его мелодии хорошо знакомы по спектаклям театра драмы, по концертам в филармонии и на других площадках города и страны.

Дмитрий Азаров подчеркнул неоценимый вклад Марка Левянта в деятельность Союза и поздравил его с личным юбилеем – летом он отметил своё 70-летие:

«Марк Григорьевич – хранитель традиций, взраститель талантов. Он – главный хранитель музыки в нашей области. Его музыку я помню столько, сколько помню себя. Хочу поблагодарить членов Союза, пожелать вдохновения и, конечно, воплощения в жизнь всех творческих замыслов на радость всем нам, благодарным слушателям Самарской области».

Елена Лапушкина отметила, что организация образовалась в тяжелейшие для страны годы великим композитором Дмитрием Шостаковичем:

«Даже тогда из Куйбышева звучала музыка, которая дарила людям веру и надежду в победу. Марк Григорьевич, благодарю вас за работу с авторами, продвижение их творчества, их произведений, за помощь молодым композиторам и поддержку ветеранов. За то, что вы не замыкаетесь на узкопрофессиональной деятельности, а активно участвуете в музыкальной и культурной жизни города и области».

Елена Лапушкина подчеркнула, что проекты, фестивали и программы Союза широко известны и любимы не только в Самаре, но и в России. Это международные фестивали «Музыкальные автографы», «Д.Д.Шостакович. Самарское время. DSCH», программы «Композиторы – детям, дети – композиторам», «Таланты земли Самарской».

Фото: администрация Самары