Джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» представили в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» представили в Самаре

19 сентября 2025 13:42
144
Джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» представили в Самаре

17 сентября 2025 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» с участием народного артиста России Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов. Музыкальное событие посвящено сразу двум юбилеям: 125-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и 80-летию народного артиста России Максима Дунаевского.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Над созданием спектакля работала постановочная группа, в которую вошли признанные профессионалы жанра: режиссер-постановщик Светлана Горшкова, хореограф-постановщик Жанна Шмакова, сценограф-постановщик Юрий Антизерский, автор сценария Константин Рубинский, музыкальный руководитель Евгений Загот, продюсер Дмитрий Калантаров. 

Спектакль, посвященный прославленной композиторской династии, получил необычный формат джукбокс-мюзикла. Джукбокс – это музыкальный автомат, популярный в 1930-60-е годы. Такие устройства устанавливались на танцплощадках, в ресторанах и кафе. С их помощью посетители могли выбирать музыку под любое настроение. По словам Максима Дунаевского, когда-то давно подобный аппарат подарили его отцу. Именно такой джукбокс стал героем мюзикла – периодически появляясь на сцене, он как бы случайно выбирает мелодии. Это креативное решение позволило авторам избежать дилеммы, когда из масштабного наследия обоих композиторов пришлось бы выбирать что-то «лучшее» или «самое популярное».

Творческое наследие Исаака Дунаевского включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, 4 балета. Его сын Максим Дунаевский – автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к многочисленным фильмам и мультфильмам, а также популярных песен.

На сцене представлены комсомольские стройки и демонстрации трудящихся, споры творческой молодежи с суровым цензором и встречи с суперзвездами ушедшей эпохи – друзьями Исаака Дунаевского.

Второе отделение мюзикла открывают герои легендарного советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Как оказывается, тема мужской дружбы, воспеваемая в фильме, имела огромное значение и для самого композитора. В музыкальном калейдоскопе появляются многие герои кинофильмов и мюзиклов авторства Максима Дунаевского: спускаются с неба и танцуют под блестящими зонтиками многочисленные Мэри Поппинс, ломает преграды на пути к личному счастью героиня мультфильма Забава, с надеждой вглядывается в морскую даль сказочная Ассоль.

Премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет» состоялась 4 февраля 2025 года в Московском театре оперетты, оставив яркий след в памяти публики.

17 сентября спектакль прошел в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», который ежегодно проходит в Самаре и Тольятти и представляет зрителям многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича и широту диапазона современного искусства.

Важно отметить, что в вечере приняли участие: симфонический оркестр (под управлением Андрея Данилова, Евгения Заготы) и хор Шостакович опера балет (главный хормейстер Максим Пожидаев), Образцовый художественный коллектив – хор «Ventus», младший хор «Радость» Центральной детской хоровой школы (хормейстер – Светлана Ерастова).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
196
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
370
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
741
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
455
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1811
Весь список