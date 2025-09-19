Джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» представили в Самаре

144

17 сентября 2025 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» с участием народного артиста России Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов. Музыкальное событие посвящено сразу двум юбилеям: 125-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и 80-летию народного артиста России Максима Дунаевского.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Над созданием спектакля работала постановочная группа, в которую вошли признанные профессионалы жанра: режиссер-постановщик Светлана Горшкова, хореограф-постановщик Жанна Шмакова, сценограф-постановщик Юрий Антизерский, автор сценария Константин Рубинский, музыкальный руководитель Евгений Загот, продюсер Дмитрий Калантаров.

Спектакль, посвященный прославленной композиторской династии, получил необычный формат джукбокс-мюзикла. Джукбокс – это музыкальный автомат, популярный в 1930-60-е годы. Такие устройства устанавливались на танцплощадках, в ресторанах и кафе. С их помощью посетители могли выбирать музыку под любое настроение. По словам Максима Дунаевского, когда-то давно подобный аппарат подарили его отцу. Именно такой джукбокс стал героем мюзикла – периодически появляясь на сцене, он как бы случайно выбирает мелодии. Это креативное решение позволило авторам избежать дилеммы, когда из масштабного наследия обоих композиторов пришлось бы выбирать что-то «лучшее» или «самое популярное».

Творческое наследие Исаака Дунаевского включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, 4 балета. Его сын Максим Дунаевский – автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к многочисленным фильмам и мультфильмам, а также популярных песен.

На сцене представлены комсомольские стройки и демонстрации трудящихся, споры творческой молодежи с суровым цензором и встречи с суперзвездами ушедшей эпохи – друзьями Исаака Дунаевского.

Второе отделение мюзикла открывают герои легендарного советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Как оказывается, тема мужской дружбы, воспеваемая в фильме, имела огромное значение и для самого композитора. В музыкальном калейдоскопе появляются многие герои кинофильмов и мюзиклов авторства Максима Дунаевского: спускаются с неба и танцуют под блестящими зонтиками многочисленные Мэри Поппинс, ломает преграды на пути к личному счастью героиня мультфильма Забава, с надеждой вглядывается в морскую даль сказочная Ассоль.

Премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет» состоялась 4 февраля 2025 года в Московском театре оперетты, оставив яркий след в памяти публики.

17 сентября спектакль прошел в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем», который ежегодно проходит в Самаре и Тольятти и представляет зрителям многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича и широту диапазона современного искусства.

Важно отметить, что в вечере приняли участие: симфонический оркестр (под управлением Андрея Данилова, Евгения Заготы) и хор Шостакович опера балет (главный хормейстер Максим Пожидаев), Образцовый художественный коллектив – хор «Ventus», младший хор «Радость» Центральной детской хоровой школы (хормейстер – Светлана Ерастова).