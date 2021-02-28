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Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом

28 февраля 2021 13:14
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Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом

 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.

Свои сценические площадки появились у труппы Самарского театра кукол – одного из старейших в России. Теперь он располагается в историческом здании начала XX века, где когда-то работал ресторан «Аквариум». Помещения привели в порядок благодаря нацпроекту «Культура» и социально-ответственному бизнесу – компании «Транснефть-Приволга».

Первые спектакли «Золотой ключик» прошли для детей в большом зале театра в день открытия, 27 февраля. С этим знаменательным событием актеров поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

В следующем году кукольному театру исполнится уже 90 лет. Он хорошо известен не только в нашей стране, но и за рубежом, принимал участие в фестивалях и гастролях, представляя свои спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Сербии, Венгрии, Германии, Эстонии, Франции, Китае, Индии. За эти годы сыграно более 50 тысяч спектаклей.

«Я с рождения жил недалеко, на улице Некрасова, и ходил сюда в театр юного зрителя, в театр кукол на Льва Толстого. С детства знаю это здание. И у меня, как коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел в какое состояние оно приходило, – рассказал Дмитрий Азаров. – Это здание, совершенно роскошное, приняло театр кукол, у которого не было своего зала. И только на энтузиазме, на таланте руководителя театра держалось это искусство, нужное самым юным гражданам России, проживающим здесь в Самаре и Самарской области».

Напомним, с 1930-х по 1970-е годы Самарский театр кукол делил площадку с театром юного зрителя, в 1974-м переехал в помещение бывшего кинотеатра «Смена» на улице Льва Толстого, 82. В декабре 2015-го это здание было признано аварийным. Спектакли театра кукол до марта 2020 года проходили на малой сцене Самарского театра оперы и балета.

Теперь у Самарского театра кукол появилась новая театральная площадка, достойная его уникальной истории – историческое здание бывшего ресторана «Аквариум». Он был построен в 1900 году владельцами гостиницы «Гранд-Отель» по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн.

В марте 1917 года здание было реквизировано и передано в пользование «профессиональным обществам», а на самом деле, там располагались комитеты политических партий. К осени 1917-го года все помещения полностью перешли большевикам. В 1922 году в этом здании была образована первая пионерская дружина. С 1930 года здание превратилось в Дворец детей, где разместились краевой ТЮЗ, Краевой театр кукол, детская библиотека. В пятидесятые годы в здании остался только ТЮЗ.

В последние годы современной истории было принято решение реконструировать здание и передать его Самарскому театру кукол. «Наверное, у каждого человека бывают ощущения детского праздника, и сегодня такие ощущения есть у меня. Это историческое здание, которое могли бы потерять, мы вернули к жизни, дали ему вторую жизнь, и я этому очень рад», – отметил Глава региона.

На новой площадке кроме репетиционного зала есть еще два зрительных: большой – в исторической части здания на 250 человек с уникальным техническим оснащением, и камерный – на 50 посадочных мест. Оборудовано 9 гримерных комнат, мастерские, склады, а также кафе-бар. В просторном фойе можно проводить различные выставки.

«Это здание для нас историческое, театр кукол возник здесь в 1932 году. И в следующем году нашему театру исполнится 90 лет. И всему коллективу театра подарили сказку. Спасибо за это Губернатору и его команде, нашим спонсорам – компании «Транснефть-Приволга», которые вместе внесли огромный вклад в реконструкцию этого здания. Не хватает даже слов, чтобы выразить то чувство благодарности и тот восторг, который испытываю не только я, как руководитель театра, но и наши актеры, бутафоры, швеи, которые получили новые сценические площадки, шикарные мастерские, новейшее оборудование. Теперь мы должны оправдывать возложенную на нас миссию: ставить новые яркие спектакли, чтобы радовать наших зрителей», – подчеркнула директор театра Ольга Дикушина.

Такого результата удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Культура». По нацпроекту в прошлом году было модернизировано 10 сельских и районных домов культуры. В планах на этот – строительство двух и капитальный ремонт десяти сельских ДК.

«Мы еще раз можем убедиться, что такое национальные проекты. Мы видим новые школы, садики, больницы и поликлиники, ФАПы, которые открываются в Самаре и по всей территории области. Мы видим новые модельные библиотеки, которые стали точкой встречи поколений. Конечно, нацпроекты дают колоссальный толчок развитию каждого района Самарской области. И мы это в полной мере используем», – отметил Губернатор.

Благодаря системной работе Губернатора, лоббированию интересов области на федеральном уровне только за последние годы в регионе удалось привести в порядок целый ряд исторических зданий. В 2018 году в бывшем Коммерческом клубе открылся театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Этот объект культурного наследия федерального значения десять лет пребывал в плачевном состоянии. После реконструкции в нем начал работать молодежный центр.

Кроме того, был восстановлен уникальный облик исторического здания на Самарской площади, где когда-то располагался институт «Гидропроект», а сегодня – Арбитражный суд Самарской области.

Отдельные слова благодарности за вклад сил и средств в реконструкцию здания для кукольного театра Дмитрий Азаров адресовал руководству компании «Транснефть-Приволга». «На реставрацию и реконструкцию здания было направлено около одного миллиарда рублей, из них порядка 300 миллионов – это вклад компании «Транснефть». И хочу искренне поблагодарить руководство компании за такую значимую социальную поддержку культуры в нашем регионе, – подчеркнул Губернатор. – «Транснефть» является нашим надежным партнером в самых разных проектах – компания оказывала огромную помощь в проведении Дня города, в поддержке спорта, культуры. Когда есть такие надежные люди, можно браться за проект любой сложности и его реализовывать».

Генеральный директор АО «Транснефть-Приволга» Дмитрий Бузлаев отметил, что компания в регионах своего присутствия чувствует высокую ответственность перед людьми. Напомним, что в организации работает более 3,5 тысяч жителей Самарской области.

«Это был сложный проект, потому что здание является объектом культурного наследия, которое нужно было модернизировать под театр, сохранив его историческую ценность. Конечно, была проведена громадная работа. И этот совместный труд по реализации важных проектов принес очень хорошие результаты, – подчеркнул Дмитрий Бузлаев. – Уже завтра мы будем водить в театр кукол собственных детишек. Они, думаю, с большим удовольствием получат здесь те впечатления, которые мы сегодня с вами переживаем. Поэтому мы работали и будем продолжать работать совместно с Правительством Самарской области по реализации проектов».

Дмитрий Азаров отметил, что партнерские отношения позволяют решать множество задач, в том числе, в сфере культуры. «Буквально на днях мы достигли предварительной договоренности с Леонидом Викторовичем Михельсоном – нашим надежным партнером – о совместной реализации проекта по строительству театра «Грань» в Новокуйбышевске. Уверен, что при участии компании «Новатэк» и этот театр мы отстроим заново, он того достоин», – отметил руководитель области.

Фото: Департамент информационной политики

 

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