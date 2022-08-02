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Дмитрий Чернышенко поздравил всех верующих с праздником обретения мощей преподобного Серафима Саровского

2 августа 2022 22:37
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Основные торжества, по традиции, проходят в Дивеево Нижегородской области.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил всех верующих с праздником обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Основные торжества, по традиции, проходят в Дивеево Нижегородской области.

Вице-премьер напомнил, что при поддержке Президента России Владимира Путина и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла развивается проект паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

«Преподобного Серафима Саровского чтут по всему миру. Он является для всех образцом любви к ближнему и всепрощения. Серафимо-Дивеевский монастырь активно развивается, как мировой православный центр. Здесь строятся и реставрируются храмы, создаются общественные пространства, не так давно был открыт духовно-просветительский центр. Это привлекает паломников и туристов не только со все России, но и других стран. Ежегодно сюда приезжает около 400 тысяч гостей. Огромная благодарность за эту работу Сергею Кириенко – председателю попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, Владыке Георгию и Нижегородской митрополии, а также Правительству региона», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что по поручению главы государства Правительство продолжает повышать транспортную доступность туристических кластеров, в том числе «Арзамас - Дивеево – Саров».

«В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Нижегородской области выделяется более 3,5 млрд рублей на создание новых дорог. Также область заключила соглашение с Республикой Мордовия о включении создаваемого туристического кластера «Саранск – Темников – Санаксарь» в проект «Арзамас – Дивеево – Саров». Все это вкупе с инструментами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяет наращивать турпоток в Приволжский федеральный округ, развивать малый и средний бизнес и создавать новые рабочие места в субъектах округа», - добавил он.

Официальное всероссийское прославление чудотворца в лике святых состоялось 1 августа 1903 года. На данный момент мощи святого хранятся в одном из соборов Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области.

Следуя тенденции возрождения традиции посещения святых мест, которая наблюдается в России в последнее десятилетие, в Самарской области региональным Министерством туризма (департаментом туризма министерства культуры Самарской области) реализуется комплекс мероприятий, целью которых является продвижение духовно-просветительского туризма и привлечение внимания к святыням нашего региона. Издревле на территории Самарской губернии строились прекрасные храмы и монастыри, благоустраивались источники, устанавливались поклонные кресты. В настоящее время в Самарской области действует более 400 православных храмов. В регионе представлена Иверская икона Божией Матери Самарского Иверского женского монастыря, Икона с частицей святых мощей Блаженной Матроны Московской в храме в честь иконы Божией Матери Казанская, Чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших» Кафедрального собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы и другие святыни. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» специалистами нашей области разрабатываются новые туристические маршруты с посещением храмов и других святынь.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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