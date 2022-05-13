Дмитрий Азаров рассказал, как пройдет в Самаре Всероссийская студвесна

221

В пятницу, 13 мая, в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная финалу ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

В ней приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин.

Дмитрий Азаров, открывая конференцию, заявил о готовности региона принимать гостей и участников фестиваля и удивлять новшествами в его проведении.

«Всероссийская студвесна – самое массовое молодежное студенческое движение в стране. И не случайно юбилейная студвесна проходит именно в Самаре, потому что именно здесь зародился этот фестиваль. В 60-е годы это были местные университетские фестивали, а уже в 1993 году родилась идея Всероссийской студвесны, и шесть лет подряд Всероссийская студвесна проходила в нашем городе. И для нас, конечно, очень важно, что юбилейная тридцатая студвесна вернулась на родную землю. По инициативе студентов мы вышли с конкурсной заявкой, победили в конкурентной борьбе и принимаем студвесну, - отметил Глава региона, добавив, что подготовка к событию ведется уже практически на протяжении года совместно с Российским Союзом Молодежи. - Мы очень рады, что молодые, талантливые, энергичные, креативные студенты со всей страны съедутся в Самарскую область. Мы, конечно, ждем и гостей из-за рубежа, и планируется, что будут делегации из различных стран. Мы готовы к приему гостей, мы продумали логистику и места размещения».

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил добровольцев. Глава региона отметил, что более 1300 волонтеров будут помогать в проведении Всероссийской студвесны. Это не только ребята из Самарской области. Большое количество заявок пришло из разных уголков страны. В пятерке лидеров по количеству желающих – молодежь из Нижегородской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Татарстан и Москвы.

Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров отметил, что за 30-летнюю историю фестиваля студенческая весна стала важным событием, масштабным конкурсом по вовлечению молодых людей в творческую активность, превратилась в большую семью.

«Мы часто говорим, что университет должен стать платформой для самоопределения, самореализации молодых людей. Студенческая весна помогает людям, которые не были погружены в творчество, прикоснуться к нему, поучаствовать и возможно изменить свою жизненную траекторию. И важно, что такой конкурс при поддержке регионов, Российского Союза Молодежи, платформы «Россия – страна возможностей» позволяет молодым людям в нашей стране самореализовываться», - сказал замглавы науки и высшего образования России.

Первый заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов напомнил, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» стал частью Президентской платформы «Россия – страна возможностей», став первым творческим конкурсом, который проходит при поддержке Росмолодежи.

«Наше сотрудничество позволило вывести фестиваль на другой уровень. И XXX юбилейный фестиваль пройдет в глобальном масштабе. Это действительно будет большое шоу, в котором будет задействовано большое количество молодежи», – отметил он.

Чтобы вовлечь большее количество студентов в орбиту творческого фестиваля, в этом году впервые был запущен онлайн-конкурс «Студвесна VМЕСТЕ», благодаря которому представители талантливой молодежи, минуя отборочные этапы, смогли попасть на предстоящий финал в Самаре.

«За полтора месяца заявки подали свыше тысячи человек», – добавил Алексей Агафонов, отметив, что присоединиться к событиям фестиваля смогут все желающие – в социальных сетях РСМ пройдет свыше 100 онлайн-трансляций.

«Лучшие участники станут артистами второго гастрольного тура «Россия – страна возможностей, – сообщил первый заместитель генерального директора Президентской платформы. – В прошлом году мы провели первый такой тур. Он прошел очень ярко и интересно, мы получили много положительных отзывов. В этом году мы расширяемся, и в течение 25 дней 150 лауреатов фестиваля проедут по пяти городам России с совершенно новым шоу».

В завершение своего выступления Алексей Агафонов поблагодарил Правительство Самарской области во главе с Губернатором, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Российский Союз Молодежи «за мощный фестиваль, который нам всем предстоит увидеть».

Благодарность Самарской области за тщательную подготовку масштабного фестиваля выразила Ксения Разуваева. «Хочу сказать огромное спасибо региону. Видя то, как идет процесс подготовки студенческой весны этого года, какого масштаба ожидается событие, мы понимаем, что действительно студенческая весна будет беспрецедентная в Самарской области в этом году, - сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи. - Творческая молодежь всегда была в фокусе нашего внимания, мы всегда ее поддерживаем, строим общую экосистему, начиная с детского возраста. И нам очень важно, что Российская студенческая весна является частью этой экосистемы, и ребята в студенческом возрасте могут себя реализовать в творчестве, и те, кто выбирают это своей профессией в будущем, имеют возможность попасть дальше в наши проекты».

Павел Красноруций отметил, что Российская студенческая весна – это большой молодежный, творческий проект, участие в котором может принять любой молодой человек, готовый заявить о себе на сцене и самореализоваться. Студвесна нацелена на сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений студенческой молодежи.

В этом году на юбилейный Всероссийский фестиваль приедут учащиеся вузов из всех регионов страны – всего более 3,5 тысяч человек, которые будут демонстрировать свое творчество, посвященное Году культурного наследия России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным.

Глава Российского союза молодежи напомнил, что фестиваль за 30 лет своего существования побывал в 17 городах страны.

«Очень приятно, что именно в этом году фестиваль вернулся в родную гавань – в Самарскую область, – сказал Павел Красноруцкий. – Отдельное спасибо за это, в первую очередь, студентам, молодежи региона, которые вышли с инициативой о его проведении именно в Самарской области. Они смогли доказать, что хотят принимать финал фестиваля «Российская студенческая весна». А Губернатора, Дмитрия Игоревича Азарова, не пришлось долго убеждать в этом, включились все возможные ресурсы для того, чтобы студенческая весна прошла на высочайшем уровне и, я уверен, ваши ожидания оправдаются».

Говоря о наградах, Павел Красноруцкий рассказал о том, что в рамках фестиваля Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет финал второй национальной премии поддержки талантливой молодежи, чтобы выявить и адресно поддержать молодых студентов – лидеров в сфере культуры и искусства и креативных индустрий.

«Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих номинациях – вокальной, инструментальной, танцевальной, театральной, оригинальном жанре, моде, арт, региональной программе, а также видео и журналистике. Участники представят свои творческие работы на тему «Творчество внутри меня». Победителей определит экспертный совет – это известные деятели культуры, искусства, постоянные члены жюри всероссийских и международных творческих конкурсов. В каждой номинации обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей, а победитель номинации «Региональная программа» получит приз в размере 250 тысяч рублей на реализацию своих творческих инициатив», – подчеркнул он.

Благодаря стратегическому партнеру – холдингу «VK» обладатели гран-при конкурсного вокального направления, а также видео и журналистики, получат грант в размере одного миллиона рублей на продвижение своего контента в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Главы Российского Союза Молодежи, на студенческой весне должен побывать каждый человек. «Не обязательно в качестве участника, можно в качестве зрителя, приглашенного гостя. Побывав однажды на студенческой весне, можно влюбиться в нее навсегда. Мы ждем вас в гостеприимном Самарском крае. Для тех, кто не сможет приехать лично, у нас будет вестись трансляция в социальной сети «ВКонтакте», и вы сможете увидеть это грандиозное шоу открытия, закрытия, награждения, самых лучших и талантливых студентов со всей России, а также представителей из Республик ЛНР и ДНР, которые будут участниками нашего фестиваля в качестве специальных гостей. Мы также ждем гостей и из стран СНГ», – резюмировал глава Павел Красноруцкий.

Участников XXX Всероссийского фестиваля студвесна ждёт насыщенная программа. Будут работать открытые городские площадки, чтобы выступления ребят могли увидеть не только члены профессионального жюри, но и все желающие, все жители Самары, Самарской области и гости региона.

«Как Волга по весне выходит из своих берегов, так и студвесна выходит из своих границ, которые ей когда-то были очерчены, «выплескивается» на улицы города, и мы действительно задумывали студвесну в этом году в Самаре как фестиваль молодежи и студентов. Надеемся, именно так и получится», - сказал Дмитрий Азаров, подчеркнув, что все творческие конкурсы, которые в том числе будут проходить на территории фестивального городка, будут доступны для всех жителей Самарской области и гостей региона.

Важным событием фестиваля станет то, что студвесна присоединится к патриотической акции «Сад памяти», посвященной бессмертному подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

«Рядом с местом открытия фестиваля - стадионом «Самара Арена» - будет высажено 77 саженцев в память о 77 годах мирного неба над нашей головой. Конечно, очень важно, что ребята включатся в эту патриотическую работу. Нам сегодня будет не лишним напомнить о том, за что сражались деды и прадеды нынешнего счастливого поколения и за что сражаются их братья, освобождая вновь мир от нацизма», - сказал Дмитрий Азаров.

Еще одним новшеством фестиваля станет масштабное карнавальное шествие, в котором примут участие все делегации. Участников также ждёт насыщенная деловая программа – на площадках фестиваля пройдут обсуждения по теме образования. Творческий потенциал будет традиционно раскрывать Президентская платформа «Россия - страна возможностей».

В этом году участники фестиваля решили поставить рекорд на самой большой площади Европы.

«Конкурсанты фестиваля, а это свыше тысячи человек, будут задействованы в проведении самого массового танцевального вращения. Он пройдет на площади имени Куйбышева, на которой соберутся студенты со всей нашей страны в национальных костюмах для того, чтобы провести это самое массовое вращение и попасть в книгу рекордов России», – рассказал Павел Красноруцкий.

Кроме того, в рамках фестиваля будет проведено заседание комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров. Посвящено оно будет вопросам раскрытия творческого потенциала молодежи.

К 30-летию студвесны будет установлена скульптурная композиция «Крылья Родины» рядом со стадионом «Самара Арена». Скульптура уже готова и ждёт своего торжественного открытия.

Губернатор Самарской области сообщил, что впервые за всю историю фестиваля для студвесны утверждены гимн и флаг фестиваля. Теперь они навсегда станут символом мероприятия и будут сопровождать студвесну по всем городам России.

Напомним, грандиозное шоу церемонии открытия всероссийского фестиваля, которое состоится 18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена», готовит знаменитый режиссёр-постановщик Алексей Сеченов. Церемония закрытия пройдёт 23 мая в новом ледовом Дворце спорта, а сам фестиваль, который впервые будет проходить не 5, а 6 дней, завершится 24 мая. В ней примут участие 85 регионов России, в Самару приедут делегации со всех регионов РФ и гости из дружественных стран.

«Мы ждем всех в Самаре! Я приглашаю всех на этот яркий, и, уверен, запоминающийся праздник в Самарскую область», - заявил Дмитрий Азаров.

Также Губернатор анонсировал масштабные фестивали, которые пройдут этим летом в Самаре. Среди них молодежный фестиваль «СамФест», поддержанный президентским фондом культурных инициатив, фестиваль бардовской песни – Грушинский фестиваль, фестиваль набережных «ВолгаФест», молодежный форум-фестиваль «Иволга», фестиваль Шостаковича в начале осени.

«У нас огромное количество культурных событий, и мы рады принимать гостей из разных стран мира, дружественных стран», - резюмировал Глава региона.

Фото: облправительство