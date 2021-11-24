Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре

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В среду, 24 ноября, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии, посвященное деятельности учреждений культуры в период действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В заседании в режиме ВКС приняли участие представители Администрации Президента России, Министерства культуры РФ, руководители министерств культуры субъектов РФ, ведущих учреждений культуры страны, деятели культуры и искусства.

«Целый ряд регионов обратились ко мне с предложением рассмотреть вопросы деятельности учреждений культуры в этот непростой период, - отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание. - В большинстве учреждений культуры во многих регионах в течение долгого периода действуют значительные ограничения по заполняемости зрительных залов, запрет на проведение крупных массовых мероприятий, в том числе на открытых площадках, допуск в учреждения культуры осуществляется по QR-кодам – это новая практика, которая нарабатывается и влияет на посещаемость культурных учреждений. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не могла не сказаться на снижении количества посетителей, а также на финансовой составляющей деятельности наших учреждений».

Поэтому одной из важнейших тем для обсуждения стали меры поддержки учреждений культуры. К участникам заседания обратилась статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она отметила, что отрасль культуры смогла адаптироваться, перестроить свою работу и выйти практически в штатный режим работы с учётом действующих ограничений.

Решающую роль в этом сыграла поддержка Президента России и Правительства — благодаря помощи из федерального бюджета удалось удержать в госучреждениях зарплату на уровне благополучного 2019 года, сохранить творческие коллективы и закрыть финансовые бреши, связанные с обязательными платежами. С прошлого года федеральный Минкульт получил пять крупных траншей для сохранения стабильной работы музеев, театров, филармоний, библиотек, а также негосударственных цирков, зоопарков, ивент-индустрии.

«Для того, чтобы отрасль могла пройти этот сложный период, чтобы мы не растеряли ни одного представителя наших выдающихся учреждений культуры, сохранили наши уникальные творческие коллективы, Правительством РФ были приняты меры, направленные на поддержку музеев, театров, филармоний, в том числе, частных учреждений культуры», - подчеркнула замминистра культуры РФ.

Алла Манилова сообщила, что еще в начале пандемии Министерством культуры Российской Федерации для обсуждения проблем отрасли была сформирована специальная рабочая группа, куда вошли депутаты Госдумы, выдающиеся лидеры культуры. В работе группы принял участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Дмитрий Азаров выразил благодарность директору Государственного Эрмитажа за активное участие в работе, а также за поддержку проекта «Дни Эрмитажа в Самаре».

Существенными для отрасли были и региональные антикризисные меры. Так, в Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова подведомственным региональному Минкульту учреждениям компенсируют расходы на зарплаты, которые они понесли с сентября. Выплаты произведут до конца текущего года.

«Нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время, - отметил Дмитрий Азаров. - Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. Мы не можем оставить людей, все наше творческое сообщество без внимания и заботы. Деятелям культуры, безусловно, сейчас очень сложно. Поэтому мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки».

С докладом о деятельности учреждений культуры в условиях действующих ограничений и предложениями по использованию онлайн-форматов общения с участниками мероприятий выступила директор Департамента культуры Брянской области Елена Кривцова.

Предложение активнее развивать интернет-технологии в сфере культуры высказал министр культуры и духовного развития Республики Саха Юрий Куприянов. Он рассказал об опыте использования дистанционного формата в работе учреждений культуры Республики Саха (Якутия).

Дмитрий Азаров отметил, что представленные методики интересны и достойны тиражирования в регионах страны, акцентировав внимание на том, что широкое использование интернет-технологий является в настоящее время одним из способов для учреждений культуры не потерять посетителя.

Для обсуждения предложений о мерах поддержки учреждений культуры в период пандемии в Санкт-Петербурге был создан экспертный совет по вопросам поддержки субъектов экономической деятельности в сфере культуры и развлечений. О его деятельности рассказал временно исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

О необходимости систематизации и учета онлайн-посещений учреждений культуры высказался министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен.

Руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура», глава Самарского региона напомнил, что в конце прошлого года совместно с Министерством культуры РФ была проведена тщательная, системная работа над методикой учета посещений культурных мероприятий.

«Достижения показателей за 9 месяцев текущего года говорят о том, что эта работа была проделана не зря. Мы совместно с министерством культуры приняли достаточно грамотные и выверенные решения. Тем не менее, жизнь не стоит на месте, и сегодня был озвучен целый ряд предложений по совершенствованию методики», - отметил Дмитрий Азаров, предложив членам комиссии Госсовета направить свои предложения по доработке и совершенствованию методики с учетом нового опыта работы с интернет-сегментом.

Кроме того, руководитель комиссии Госсовета по культуре подчеркнул, что сегодня нельзя допустить снижения качества культурного контента. «Не должно произойти приравнивания очного посещения культурного мероприятия к минутному заглядыванию на сайт учреждения культуры. Это не одно и то же. Здесь есть, над чем подумать и вместе определить подходы. Когда мы победим коронавирус, нам предстоит с удвоенной силой приглашать граждан посещать музеи, библиотеки, концертные залы и филармонии. Когда утрачивается привычка, восстанавливать ее сложнее. Приоритетность очного посещения нужно сохранить», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Руководитель комиссии напомнил регионам о работе Президентского Фонда культурных инициатив, который уже начал принимать заявки на грантовую поддержку на следующий год. Одна из номинаций - «Многонациональный народ» - особенно важна в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, которым был объявлен Президентом Владимиром Путиным 2022 год, и дает возможность получить поддержку на реализацию творческих идей в этом направлении.

Так, на первый конкурс в 2021 году было выделено 3,26 млрд рублей, поддержано почти 1,5 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Грантовый бюджет фонда на 2022 год увеличен более чем вдвое и составит 8 млрд рублей.

«Уже с 1 ноября этого года стартует новый грантовый конкурс, и подать заявки нужно до 20 января, - напомнил Дмитрий Азаров и поблагодарил Главу государства за принятое решение о поддержке творческих инициатив граждан и организаций. - Уверен, что это даст колоссальный импульс культуре, развитию креативных индустрий на территории всей Российской Федерации. И тут многое зависит от нас – как мы сможем рассказать творческим людям об этом фонде и сподвигнуть их на подачу заявок».

Очередное заседание комиссии Госсовета по культуре запланировано на 14 декабря текущего года. На нем будет рассмотрен вопрос об усилении патриотического воспитания в рамках реализации государственной культурной политики Российской Федерации.

Дмитрий Азаров сообщил участникам заседания, что в этот период в Самарской области пройдет Всероссийский форум «Волонтеры Победы» и выступил с инициативой пригласить к участию в заседании комиссии делегатов форума, которые съедутся в регион со всей России. Члены комиссии предложение поддержали.

Фото: СОВА