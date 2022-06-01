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Дмитрий Азаров обсудил с руководством киностудии «Союзмультфильм» вопросы сотрудничества

1 июня 2022 20:50
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В Самаре могут появиться тематические детские площадки «Союзмультфильма».

В среду, 1 июня, в День защиты детей, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Во встрече также приняла участие глава региональной столицы Елена Лапушкина.

«Союзмультфильм» – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. За время ее существования – а это 86 лет – выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной.

В рамках празднования Международного дня защиты детей «Союзмультфильм» впервые в Самаре провел фестиваль «Пусть всегда будет детство», где была организована работа различных тематических площадок.

Во время встречи Дмитрий Азаров напомнил, что предварительные договоренности о сотрудничестве с киностудией были достигнуты в прошлом году в рамках проведения Российской креативной недели в Москве. Работа этого форума началась с заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура», которую возглавляет глава Самарского региона.

«Спасибо за то, что предварительные договоренности остались в силе, и уже сегодня мы имеем возможность поговорить о конкретных совместных проектах. Мы рады вас приветствовать на самарской земле», – обратился губернатор к руководителю киностудии.

«Мне очень приятно, что у нас есть конкретный повод для встречи: сегодня в Самаре прошел первый фестиваль «Союзмультфильма». И мы надеемся, что наше сотрудничество теперь будет носить регулярный характер, – ответил Борис Машковцев. – Деятельность нашей компании сегодня связана не только с производством мультфильмов. Мы активно контактируем с нашими зрителями, что позволяет нам налаживать мост между родителями и детьми, давая новую жизнь классическим персонажам, обеспечивая диалог между поколениями зрителей».

Руководитель студии предложил на базе одной из самарских модельных библиотек создать детский центр «Союзмульфильма». «Предлагаем также реализовать выставочный проект, поскольку наша киностудия в этом году отметит свое 86-летие, а российская анимация 110-летие. На студии работает целый корпус историков кино, и совместными усилиями мы можем сделать уникальную выставку и показать жителям города, что такое инновационные технологии и как они могут привести к творческому результату», – добавил он.

Генеральный директор киностудии также предложил в следующем году увеличить количество дней фестиваля, чтобы поближе познакомить детей с анимацией. «Анимация – это не только развлечение, но и форма образования и развития детей. В рамках недельного фестиваля мы можем перейти к полноценным мастер-классам, чтобы дети попробовали себя в профессии под руководством наших педагогов», – рассказал Борис Машковцев.

«Союзмультфильм» сегодня реализует целый ряд образовательных программ, создавая детские школы анимации – «Союзмультпарки». «Для нас важно дать ребенку шанс для раскрытия творческих талантов, самоопределения, воспитать вдумчивого зрителя. Кроме того, для нас имеет значение децентрализация производства кино, что дает нам шанс масштабировать производство анимационных фильмов. Уверен, во всех городах нашей Родины очень много талантливой молодежи, которой мы можем помочь в самоопределении», – отметил Борис Машковцев.

Также на встрече обсудили проекты создания тематических общественных пространств и детских площадок совместно с киностудией. «Давайте попробуем реализовать первый такой проект на самарской земле. Регион заинтересован в этом. Мы стараемся достаточно креативно подходить к формированию общественных пространств, – акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров. – У нас есть награды на всероссийских конкурсах, в которых общественные пространства Самары и других городов региона становились победителями. Мы привлекаем талантливых архитекторов, в том числе молодых».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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