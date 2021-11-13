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Дмитрий Азаров о театре «Грань»: «У этого замечательного творческого коллектива прекрасное будущее»
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Дмитрий Азаров о театре «Грань»: «У этого замечательного творческого коллектива прекрасное будущее»

13 ноября 2021 15:56
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12 ноября на большой сцене театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань города».

12 ноября на большой сцене театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань города». Показ был приурочен ко дню рождения театра-студии «Грань».

Премьеру спектакля, который стал финалом 50-го сезона театра «Грань», вместе с земляками оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил творческий коллектив за великолепную постановку.

«Сегодня театр, фактически подводя итоги 50-летней истории, открывается новыми гранями. Я уверен, что у этого замечательного творческого коллектива прекрасное будущее. Я бы отдельно отметил и сегодняшнюю премьеру. Это талантливый и интересный проект в сотрудничестве с симфоническим оркестром Самарского театра оперы и балета. Дирижер Евгений Хохлов был так эмоционально вовлечен в спектакль, что это было не менее интересно чем то, что делали артисты. Музыкантам тоже огромное спасибо. На мой взгляд, задумка и ее воплощение – все получилось», - отметил губернатор.

Впервые в сценографии в спектакле «Театр как грань города» использовались мультимедийные экраны. Идея и постановка принадлежит художественному руководителю театра-студии «Грань» Денису Бокурадзе.

«Мы очень хотели сделать этот юбилейный спектакль ровно год назад, но в связи с пандемией отложил премьеру», - рассказал Денис Бокурадзе.

В итоге поводов только прибавилось - 12 ноября 2021 года исполнилось 85 лет со дня рождения основательницы театра Эльвиры Дульщиковой и 10 лет, как Денис Бокурадзе руководит театром-студией «Грань».

Художественный руководитель театра-студии также сообщил, что совместная работа с живым оркестром камерного оркестра Самарского академического театра оперы и балета стала новым опытом.

«Я давно являюсь поклонником режиссерского таланта Дениса Бокурадзе и очень рад поработать с ним, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Этот спектакль - эксперимент, я бы очень хотел, чтобы он был еще раз показан у нас в театре или где-то еще. Очень приятно сидеть на сцене и видеть близко талантливых актеров, это совсем другой исполнительский градус, по сравнению с тем, когда мы сидим в оркестровой яме. Мне кажется, иногда музыканты просто боятся дышать».

После окончания спектакля Дмитрий Азаров рассказал и о запланированном строительстве нового здания для театра «Грань», которое может начаться уже в следующем году. Губернатор отметил, что при проектировании будут учтены все пожелания художественного руководителя Дениса Бокурадзе.

«Принципиально важно, чтобы мы проектировали театр таким, каким его видит Денис Бокурадзе. Если уж мы восхищаемся театральным искусством, то и в этом нужно довериться художественному руководителю. Думаю, что в следующем году будет завершено проектирование, и мы приступим к строительству театра «Грань». Тем более что идея поддержана не только мной, на уровне министерства культуры, но и благотворителями, готовыми оказать помощь со своей стороны», - подчеркнул губернатор.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

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