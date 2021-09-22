Дмитрий Азаров наградил лауреатов Всероссийского парафестиваля «Театр – территория равных возможностей»

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Во вторник, 21 сентября, в Самаре подвели итоги Всероссийского открытого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей», фестиваля, который был создан в Самарской области и всего за два года перешагнул границы региона и стал достоянием всей страны. В церемонии закрытия и награждении лауреатов фестиваля принял участие Дмитрий Азаров.

«Очень рад тому, что замечательная идея, которая возникла здесь, на самарской земле, сегодня объединяет талантливых людей, влюбленных в театр, людей, для которых весь мир открыт», - отметил губернатор, приветствуя участников фестиваля.

«Отдельно хочу поблагодарить министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову за то, что министерство культуры поддержало этот проект своим грантом, и во многом благодаря этому он стал всероссийским и состоялся», - отметил Дмитрий Азаров.

В 2021 году заявки на участие в парафестивале подали 50 коллективов, из которых экспертным жюри в афишу фестиваля были отобраны 15 инклюзивных театральных коллективов из Самарской области (из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля), а также других регионов РФ (из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Хвалынска, Воронежа, Ижевска). Показы спектаклей проходили на сцене театра «Самарская площадь» и Самарского театра кукол.

«Всего 15 российских городов из 8 регионов России собрал в этом году парафестиваль. А начиналось все в 2019 году, который Президент России объявил Годом Театра. Очень горячую поддержку фестивалю оказал лично Губернатор. Благодаря этой поддержке удалось воплотить нашу идею в жизнь. И в этом году наш фестиваль обрел статус всероссийского. И мы смогли принять всех», - рассказала художественный руководитель парафестиваля, заслуженная артистка Самарской области, директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова.

Губернатор подчеркнул, что фестиваль не появился бы, не развивался и не жил без его организаторов – художественного руководителя Натальи Носовой, председателя Самарской городской общественной организации Всероссийское общество инвалидов Инны Бариль и, конечно, без его участников, которых Глава региона поблагодарил за отклик и желание представить свои работы.

«Благодаря участию все большего количества творческих коллективов, творческих неравнодушных людей, людей, которые вместе с нами реализуют национальный проект «Культура», инициированный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы сможем создать возможности для самореализации каждого человека, каждого гражданина нашей великой и любимой страны», - обратился к организаторам и лауреатам фестиваля Дмитрий Азаров.

Благодарность организаторам фестиваля за прекрасный праздник выразил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Николай Васильевич Гоголь сказал, что театр — это кафедра, с которой можно сказать миру много добра. Великие слова, потому что делать добро не так просто, это могут делать только сильные духом люди, такие, как вы! Искренне рад, что в Самарской области проходит такой уникальный парафестиваль», - подчеркнул он.

После чего всем коллективам-лауреатам были вручены заслуженные награды.

В номинации «За высокую простоту в раскрытии идеи счастья» победил самарский «Театр без границ» со спектаклем «Я – Арлекино», руководитель – Татьяна Каюкова.

Победителем в номинации «За талантливое воплощение русской сказки» стала театральная студия «Нить Ариадны» из Тольятти с постановкой «Теремок» (руководитель – Светлана Куделина, режиссер – Янина Дрейлих).

В номинации «За прозрачность мысли и честность исполнения» был отмечен интегрированный театр пластики и танца «Апельсин» из города Кинель, представивший спектакль «Частички Вселенной – одно целое» (руководитель – Оксана Смолякова).

В номинации «За талантливое воплощение темы величия Родины» одержал победу театр-студия молодых инвалидов «Астрей» из Новокуйбышевска (руководитель - Лариса Леонова).

Арт-студия «Душа» из Самары победила в номинации «За изящество и хороший вкус», презентовав экспертам спектакль «Соловей».

Спектакль «Надо помнить» самарского театра для всей семьи «Витражи»

был отмечен в номинации «За создание прекрасного ностальгического образа Родины».

Заслуженную награду в номинации «За простоту и мудрость исполнения русской сказки» получил инклюзивный кружок кукольного театра «Буратино» из города Отрадный, представив спектакль «Как мужик и медведь урожай делили».

«За создание маленького сценического чуда» была награждена инклюзивная театральная студия «Без маски» из Уфы, показавшая спектакль «Без маски».

Казанская творческая инклюзивная студия «Э-МОЦИЯ» со спектаклем «Диалоги» получила награду «За простоту и доступность темы и профессионализм исполнения».

«За профессиональное воплощение темы детства» отметили инклюзивный театр кукол «Надежда» из Ижевска со спектаклем «Жил-был цыпленок».

Победителем в номинации «За глобальность темы и мастерство исполнения» стал театр кукол «Лель» из города Хвалынск Саратовской области, представивший спектакль «Скрябин. Божественная поэма», руководитель – Егор Колпаченко.

В номинации «За высокий профессионализм исполнения и сценическую культуру» был отмечен «Театр равных» из Воронежа, представивший в режиме онлайн свой спектакль «Граждане или прелести культуры».

«За жизнелюбие, оптимизм и актёрское мастерство» была отмечена театральная студия «Безусловный театр» из Санкт-Петербурга, приехавшая со спектаклем «Вокзальные истории».

Инклюзивный театр-студия «ORA» из Екатеринбурга со спектаклем «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» был отмечен «За сверх талантливое воплощение идей ОБЕРИУ».

В номинации «За талантливое создание образа мира «непохожего» человека» победителем стал театр танца «Непохожие» из Самары, со спектаклем «Я», который был представлен на закрытии фестиваля.

Завершая церемонию награждения лауреатов, Дмитрий Азаров выразил уверенность, что театральный парафестиваль будет развиваться и дальше, что в нем будут принимать участие все новые и новые регионы, города, все больше творческих людей, людей, неравнодушных к театру, к искусству в целом. Кроме того, губернатор предложил подать заявку на участие в конкурсе Президентских культурных грантов.

«Уверен, что этот фестиваль достоин поддержки Фонда Президентских грантов. Заявку оформляем на будущий год вместе», - подчеркнул глава региона.

Фото: СОВА