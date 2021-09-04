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Дмитрий Азаров и президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

4 сентября 2021 22:48
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В Новокуйбышевске стартовала региональная программа "Лучшие спектакли в городах России" национальной театральной премии «Золотая Маска».

Сегодня, 4 сентября, в Новокуйбышевске стартовала региональная программа "Лучшие спектакли в городах России" национальной театральной премии «Золотая Маска», благодаря которой будут показаны самые яркие премьеры последних двух лет, отмеченные экспертами. Участников и зрителей фестиваля поприветствовал  Дмитрий Азаров.

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» - авторитетная и престижная награда, учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. С 2000 года в рамках фестиваля в различных регионах проводится программа «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии».

В 2018 году Новокуйбышевск стал первым из малых городов России, принимавшим главную театральную премию страны. Такому вниманию город обязан театру-студии «Грань», которому недавно исполнилось 50 лет и который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом «Золотой маски». В 2021 году с 4 по 8 сентября Новокуйбышевск принимает фестиваль уже в третий раз.

«Это роскошный подарок ко Дню города и Дню нефтяника. Лучшие спектакли страны снова будут показаны здесь. Фестиваль «Золотая Маска» - культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны. Такие значимые мероприятия становятся магнитом для людей творческих и талантливых, поклонников искусства. В Новокуйбышевске живет культура и искусство, творческая атмосфера все больше и больше проникает в наш регион», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона также подчеркнул, что проведение в Новокуйбышевске фестиваля «Золотая маска» дает мощнейший импульс для развития сферы культуры во всей Самарской области.

«Особый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию культуры во всем нашем регионе. В том числе, проведение фестиваля подвигло нас к строительству в городе нового здания для театра «Грань». Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, в Самарской области мы приводим в порядок здания сферы культуры, библиотеки, детские школы искусств в городах и муниципальных районах. Поддержка творческих и талантливых людей необходима», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Золотая Маска» - один из лучших фестивалей в мире. Я очень рад, что фестиваль уже в третий раз привозит свои спектакли в Новокуйбышевск. Это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров и лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, - отметил президент фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Игорь Костолевский, - Новокуйбышевск географически небольшой город, но значимый город на театральной карте страны, который очень важен для нас. Здесь необыкновенный зритель. Во многом, это потому что в городе есть такой уникальный театр как «Грань» со своим руководителем Денисом Бокурадзе и его командой единомышленников».

В преддверии открытия фестиваля «Золотая маска» Дмитрий Азаров и президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костылевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Так, была достигнута договоренность о том, что в 2022 году фестиваль «Золотая маска» в расширенном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и крупнейший моногород в стране - Тольятти.

Программа фестиваля «Золотая маска» в Новокуйбышевске стартовала со спектакля «Обещание на рассвете» московского театра им. А.С.Пушкина. Также будут показаны спектакли «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы им. М.Гафури, «Комната Герды» театра «Особняк» и театральной лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), «Ревизор» театра «Суббота» (Санкт-Петербург). Помимо спектаклей предусмотрена образовательная программа для студентов, актеров и педагогов по театральному мастерству.

Теги: Акценты В центре внимания

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