Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»

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29 ноября 2022 года исполняется 55 лет со дня знаменитых концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве, ставших первыми крупными выступлениями в жизни легендарного советского автора-исполнителя. Сегодня в преддверии знаменательной даты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе Никитой Высоцким, сыном великого автора, открыли во Дворце спорта выставку «Высоцкий в Куйбышеве».

Владимир Высоцкий приезжал в Куйбышев дважды – по приглашению молодежного клуба «ГМК-62». В свой первый приезд, 24 мая 1967 года, он выступал в филармонии, где был зал на 1000 мест, и в клубе имени Дзержинского, рассчитанного на 800 зрителей. В том же году, 29 ноября, Владимир Высоцкий два раза вышел на сцену куйбышевского Дворца спорта на ул.Молодогвардейской. Концерты прошли при полном аншлаге, собрав по 6 тысяч человек каждый (по некоторым данным, по 7 тысяч), при этом заявок было порядка 40 тысяч. Как вспоминал позднее Высоцкий: «Приняли грандиозно». Эти выступления в Куйбышеве стали для актера театра и кино, автора-исполнителя песен первыми перед такой большой аудиторией. Позже в жизни Высоцкого были и другие масштабные площадки в разных городах, но именно здесь, на Волге, это было впервые. Концерты в Куйбышеве, по мнению самого артиста, стали определенной вехой, трамплином в его творчестве.

Сегодня, накануне 55-летия со дня знаменитых концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве, Дмитрий Азаров и сын барда, директор ГБУК г. Москвы «Государственный музей Владимира Высоцкого» Никита Высоцкий открыли во Дворце спорта тематическую выставку «Высоцкий в Куйбышеве». В холле 3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов. Ключевое место на выставке отведено визитам Владимира Высоцкого в Куйбышев.

«Очень рад, что выставка открылась. Я узнал для себя много нового. Мне кажется, когда человек сталкивается с фигурой, творчеством, наследием Владимира Семеновича, он для себя всегда что-то новое открывает. Даже зачастую перечитывая стихи, которые ты когда-то читал, или переслушивая песни, ты на определенном жизненном этапе для себя открываешь что-то новое, по-другому слышишь, воспринимаешь смысл», – сказал Губернатор Дмитрий Азаров, осмотрев вместе с Никитой Высоцким выставочное пространство.

Никита Высоцкий поблагодарил главу региона и всех неравнодушных жителей Самарской области за трепетное отношение к отцу, сохранение памяти о нем: «Очень приятна поддержка со стороны всех жителей Самарской области. Открытие этой вставки – ожидаемое многими событие. Мне очень нравится, надеюсь, что выставка будет и нравится жителям города».

Губернатор рассказал, что знаком с творчеством Владимира Высоцкого еще с детства: «В нашей коммунальной квартире магнитофонные записи Владимира Семеновича звучали всегда. Помню, доставали эти пленки, переписывали, всегда это сопровождалось некоторой таинственностью, связанной, наверное, с недоступностью этих записей. И многие песни Владимира Высоцкого и по сей день знаю наизусть».

Творческий путь Владимира Высоцкого нельзя представить без Куйбышева, а имя поэта навсегда вошло в историю и жизнь города. Так, в Самаре появились центр-музей и улица Владимира Высоцкого, сквер имени артиста, где была установлена посвященная ему стела. В 2008 году, в день семидесятилетия поэта, в Самаре около Дворца спорта открыли памятник Владимиру Высоцкому. В регионе регулярно проводят различные мероприятия, посвященные легендарному барду.

«Искренняя благодарность людям, которые хранят память о Владимире Семеновиче Высоцком. У нас есть клуб, который на протяжении всех этих десятилетий популяризирует творчество Владимира Семеновича, – отметил Дмитрий Азаров, — Были времена, когда, наверное, его знали и слушали все, но годы идут, берут свое. Но сегодня благодаря энтузиазму этих людей, их искренней любви к поэту, к творчеству Владимира Семеновича и новые поколения жителей Самарской области знают о выдающемся наследии и об этом событии — первом таком масштабном концерте Владимира Семеновича, который прошел здесь в Куйбышеве».

В прошлом году старый спортивный комплекс, где выступал бард, был отстроен заново, но историческую память о легендарном поэте сохранили. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественности, и современный спортивно-концертный комплекс получил имя Владимира Высоцкого.

«Знаю, что были разные мнения, как именовать этот Дворец спорта. И я благодарен всем, кто принимал это решение, кто инициировал решение, а это просто жители города, любители творчества Высоцкого, люди, которые его любят. Среди них и те, кто был тогда на тех концертах 55 лет назад, — сказал Никита Высоцкий, — Считаю, что Высоцкий приносит удачу. Могу сказать на личном опыте — я 58 лет с этой фамилией. Пусть он этому месту и вашему городу приносит удачу, чтобы всем вам было хорошо – так же, как и мне, когда мне сказали, что этот Дворец спорта будет носить имя моего отца».

Через неделю, 26 ноября, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоится уникальный ледовый концерт «Вертикаль времени Высоцкого». В нем примут участие артисты театра и кино, а также титулованные фигуристы. В масштабном и красочном представлении соединят различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого, на льду выступят фигуристы. В следующем году в Самарской области запланированы мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею Владимира Высоцкого.

«Больше 42 лет его нет на нашей земле. Надо понимать, что поколения меняются, меняется время, но по возможности нужно делать, чтобы то, что любили мы, отдать нашим детям, нашим внукам. Нужно беречь то, что мы любим и передавать дальше. И это делается на самарской земле», – сказал Никита Высоцкий.

Фото: пресс-служба правительства СО