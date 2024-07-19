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Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
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Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)

19 июля 2024 09:39
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Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)

12 июля в Музее-галерее «Заварка» открылась выставка «Было/Не было» (12+).

Проект посвящен сказкам Самарской Луки и предлагает зрителям увидеть современное толкование фольклорного наследия Поволжья. Заведующий Музеем-галерей «Заварка», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева и старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров изучили сборник Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (1884, 12+). В книге собрано более 200 произведений – местные сказки, легенды, былички и былины. Их содержательное многообразие вдохновило кураторов на создание выставки.

Выставка продлится до 8 ноября. За время работы проекта научные сотрудники «Заварки» проведут серию мероприятий, чтобы гости могли как можно ближе познакомиться с уникальным нематериальным культурным наследием Самарского края.

Подробная информация о выставке и ближайших мероприятиях – в пост-релизе. В дальнейшем она будет дополнятся. Напоминаем, что вход на все события платный и осуществляется по предварительной записи. Следить за обновлениями можно в социальных сетях «Заварки».

Теги: Мероприятия

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