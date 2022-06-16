Дизайнер из Самары представит свою коллекцию на Московской неделе моды

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Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня. Поволжье на главном событии российской fashion-индустрии представит модный бренд BÜRO UNIQUE.

BÜRO UNIQUE - бренд из Самары. В рамках Московской недели моды бренд выступит в коллаборации со стилистом Галой Борзовой. Из надежного источника известно, что платья BÜRO UNIQUE есть у члена королевской семьи Англии. Алёна Чипура, основатель и дизайнер бренда, так же является фэшн-фотографом, ее работы публикуют Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и др. Совместная работа Алёны Чипуры и Галы Борзовой началась с создания фатинового платья-пончо, в котором Гала появилась на Венецианском балу и произвела фурор! В дальнейшем платье появлялось на страницах Vogue и L’officiele.

На Московской неделе моды бренд BÜRO UNIQUE и Гала Борзова покажут презентацию коллекции Весна-Лето 2023, созданную в коллаборации. Это история дружбы и совместного творчества Алёны, как талантливого дизайнера, и Галы, как топового стилиста. Невесомый фатин и сетка, сложные фактуры, необычный крой, блёстки - всё это характеризует коллекцию BÜRO UNIQUE X Gala Borzova, которую смело можно назвать Crazy Couture.

Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких площадках, главной из которых станет парк «Зарядье». Здесь коллекции представят порядка 120 дизайнеров, отобранных экспертным советом. Как сообщает Telegram-канал Московской недели моды: «Каждый член экспертного совета ознакомился со всеми дизайнерами, успешно подавшими заявку на участие в Московской неделе моды. Дизайнеры отбирались в соответствии с критериями конкурсного отбора, а именно: авторская самобытность, новизна концепции, четко сформулированная философия и идентичность бренда. Особенно строгие критерии касались показов: каждый дизайнер должен был иметь уже три полноценные коллекции. На основе голосования были отобраны участники на основную площадку в «Зарядье» - на подиум и в маркет - и сформированы параллельные программы Московской недели моды».

Участники, соответствующие критериям, также получили возможность представить свои коллекции на ВДНХ и Тверской площади, на модные показы смогут посмотреть все желающие. География участников Московской недели моды охватывает более разные города России. Помимо показов Московская неделя моды включит в деловую программу, лекции, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы.

Фэшн-любители со всей России смогут посмотреть все показы Московской недели моды во время прямой онлайн трансляции на сайте. Точное расписание показов будет объявлено в ближайшие дни.

Официальный сайт Московской недели моды https://moscowfashion.ru/