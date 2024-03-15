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Дизайнер Алена Чипура представила Самару на Московской неделе моды

15 марта 2024 09:35
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Дизайнер Алена Чипура представила Самару на Московской неделе моды

Масштабное отраслевое событие впервые объединило представителей индустрии из половины регионов России, а также из Бразилии, Китая, Индонезии, Коста-Рики и других государств.

На показах второй Московской недели моды побывали 60 тысяч жителей и гостей столицы. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Масштабное отраслевое событие проходило в городе с 1 по 8 марта. Московская неделя моды впервые объединила представителей индустрии из половины регионов нашей страны. В показах, работе маркета и шоурума приняли участие бренды из 48 городов, в числе которых Астрахань, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Медвежьегорск, Ростов-на-Дону, Тюмень и Якутск. Одним из самых запоминающихся стал показ самарского бренда BÜRO UNIQUE.

Новая коллекция бренда из Самары получила название «Таинственный сад». Цветочные мотивы нашли отражение в нежной палитре оттенков, бутонах, украсивших романтичные корсеты и элегантные однобортные жакеты, а также в объемных оборках и рюшах, игриво дополняющих легкие и женственные образы. Дизайнер бренда Алена Чипура представила зрителям осенне-зимнюю линию. Похожие на лесных нимф модели презентовали на подиуме роскошные вечерние наряды из органзы, фатина и кружева, выполненные в конфетных оттенках, которые создавали безупречный и запоминающийся образ.   

Показы проходили в Центральном выставочном зале «Манеж» и на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 ВДНХ. Более четырех тысяч моделей демонстрировали модные образы, над созданием которых трудились 140 стилистов и 130 визажистов.

В Манеже посетители познакомились с творчеством 70 отечественных и 13 зарубежных дизайнеров. На ВДНХ можно было увидеть работы не только профессионалов, но и студентов российских школ моды, в том числе Национального института дизайна, Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Московского художественно-промышленного института и Онлайн-Академии брендинга и дизайна METRICS.

Гостями мероприятия стали такие известные личности, как итальянская актриса Орнелла Мути, ее дочь, певица и модель Найке Ривелли, и звезда голливудских блокбастеров Лили Цзи. Иностранные зрители увезли с собой не только сувениры и впечатления, но и одежду, обувь и аксессуары российского производства.

Освещать Московскую неделю моды приехали журналисты из 19 стран, в числе которых Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция и Марокко.

Благодаря работе маркета 69 отечественных брендов смогли расширить свою аудиторию и найти клиентов в самых разных точках страны. Еще 38 местных и 12 зарубежных представителей индустрии разместили свою продукцию в шоуруме. Многим из них удалось установить новые связи, повысить продажи и провести переговоры с потенциальными партнерами. Объем сделок, по предварительным данным, составил около 150 миллионов рублей.

В образовательной программе приняли участие 39 спикеров из числа профессионалов отрасли. Ключевые темы лекций и дискуссий — история национального костюма, прогнозирование трендов, использование искусственного интеллекта в отрасли, культурные коды и особенности потребительского рынка других стран.

Во время проведения Московской недели моды в центре дизайна Artplay прошел второй сезон фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts. На экранах показали 62 ленты.

Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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