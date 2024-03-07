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Директор Самарского художественного музея приняла участие в интерактивной программе «Музей – фабрика культурных индустрий»

7 марта 2024 11:59
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Директор Самарского художественного музея приняла участие в интерактивной программе «Музей – фабрика культурных индустрий»

Уже прошло два насыщенных дня, где гости выставки «Россия» на ВДНХ познакомились с брендовыми культурными проектами, прошли встречи с деятелями культуры, выступления самарских коллективов, мастер-классы.

Вчера директор Самарского художественного музея Алла Шахматова приняла участие в интерактивной программе «Музей – фабрика культурных индустрий». Алла Леонидовна рассказала об истории музейной коллекции, участии в успешных коллаборациях с другими институциями – проект «Жигули в авангарде» и «Вагон Константина Головкина» с АО ФПК РЖД, «Музей со вкусом» с сетью туристических компаний, «Искусство есть» с сетью ресторанов «Milimon Family», ольфакторный проект «Ароматы авангарда» совместно с «ЗИМ Галереей», а также представила сувенирную продукцию музея, отмеченную наградой на IX Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».

«Многочисленные гости с большим интересом познакомились с нашим музеем, его достижениями и планами на будущее, выразив желание непременно побывать в Самаре и лично познакомиться с уникальным собранием», – поделилась Алла Леонидовна.

Сотрудники художественного музея с успехом провели первые творческие встречи из серии мастер-классов по созданию авангардных коллажей и оригинальных праздничных открыток, посвященных весне, красоте и обновлению.

Музыкально-поэтическая программа музыканта Кирилла Малькова и его сына Елисея подняла градус позитивного настроения на стенде. Отец и сын поздравили женщин с наступающим праздником. Кирилл Мальков — баянист-виртуоз, чьё исполнение подарили слушателям яркие эмоции.

На стенде Самарской области гостей встречает и создает прекрасное настроение коллектив «Пластилиновый дождь». Артисты уличного театра выступают на ходулях и делают на них головокружительные трюки.

Все праздничные дни на стенде Самарской области гостей ждет музыкальная программа «Букет из комплиментов», мастер-класс «Украшение своими руками», Тольяттинский театр кукол представит интерактивную программу «Для милых дам». 9 и 10 марта пройдет серия познавательных игр от Музей имени Алабина, где гости познакомятся с Самарой в самых неожиданных формах – на ощупь и запах. 

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