Детское кино полностью оплатит государство

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Художественные фильмы для детей и юношества будут стопроцентно финансироваться за счет государства. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 22 марта. Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что инициативу обсуждали давно, убеждали, дискутировали, а точку в спорах поставил президент Владимир Путин, пишет "Парламентская газета".

Минкульт будет принимать решения о полном финансировании производства или о субсидировании из федерального бюджета национальных фильмов, перечень которых установлен Законом «О государственной поддержке кинематографии».

Закон позволит увеличить количество создаваемых художественных фильмов для детей и юношества и, главное, их выпуск в широкий кинопрокат. Это касается кино детей до 18 лет, которое в первую очередь будет направлено на воспитание подрастающего поколения.

«Все мы прекрасно понимаем, как важно возродить наш славный кинематограф для детей, — сказала Елена Ямпольская. — О том, насколько это необходимо, наш комитет заявлял многократно. Спасибо президенту — именно он, как обычно, проявил политическую волю и поставил точку в бесплодных спорах, какой кинематограф считать детским. Пусть этого кино станет больше, и пусть оно будет родным по духу и эстетике».

Задача детско-юношеского кино — помощь в становлении личности, выборе ценностных ориентиров, нравственных принципов и эстетических предпочтений. Оно призвано помочь ребенку в социальной адаптации, ориентировано на конкретные возрастные проблемы, с которыми каждое новое поколение неизбежно сталкивается.

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