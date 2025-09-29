Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары

165

Он будет проходить на площадке Библиотеки народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7) до 3 октября.

В программе – лекции о традициях народов Поволжья и выставки их декоративно-прикладного творчества, познавательные занятия и мастер-классы по народным промыслам, презентация антологии «Современная литература народов России. Детская литература» и встречи с детскими писателями и иллюстраторами из разных городов России – от Санкт-Петербурга до Уфы.

Программа фестиваля опубликована на сайте www.csdb-samara.ru, вход на все мероприятия свободный. На некоторые мероприятия требуется предварительная запись по тел. 8 (846) 332-51-25.

6+