Детская школа искусств села Исаклы - одна из 12 школ региона, которые в этом году оснащенных музыкальными инструментами

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Детская школа искусств села Исаклы - одна из 12 школ, которые в этом году были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта "Культура".



Всего было закуплено 48 музыкальных инструментов. На народное и фольклорное отделение поступили новые баяны, гармони, домры, балалайки, набор шумовых инструментов, свирели, кугиклы. Приобретение народных инструментов позволило создать ансамбль народных инструментов из учащихся и преподавателей. На фольклорном отделении с появлением нового баяна улучшилось качество звучания ансамбля.



Трубы, тромбоны, саксофоны, тенор, баритон, альты, туба, кларнеты, ударная установка – эти инструменты для учащихся отделения духовых инструментов.



В камерном зале установлен экран, проектор, он оборудован новыми колонками, микшерным пультом, микрофоном, стойкой- так необходимых для проведения качественных мероприятий и концертов.



С появлением интерактивной панели, ноутбука, в классе теоретических дисциплин, повысилась эффективность обучения, учащиеся легче вовлекаются в учебный процесс, улучшилась концентрация внимания и запоминание изучаемого материала.



«Благодаря реализации национального проекта «Культура», на духовое отделение закуплен полный комплект духовых инструментов для оркестра. Библиотека школы пополнилась новой учебно-методической литературой и нотными изданиями. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы помогут в усвоении и реализации предпрофессиональных программ на высоком уровне. И пусть далеко не все выпускники станут в дальнейшем профессионалами в сфере культуры и искусства – любители и ценители искусства всегда были и останутся основой его существования и развития. Ведь для искусства нужны не только творцы, но и те, кто сможет оценить их творения», - поделились педагоги школы.