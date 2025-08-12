62

В 2025 году Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония».



По поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева реализуется областная программа «Культурные люди», в рамках которой проходит оснащение детских филармоний в райцентрах Сергиевск и Красный Яр, п.г.т. Безенчук и поселке Черновском м.р. Волжский.



Проект «Детская филармония» представляет собой уникальную инициативу, направленную на развитие культурной среды и поддержку творческих способностей учащихся.



«Благодаря проекту школа пополнилась различными инструментальными группами, что позволяет придать более яркое и динамичное звучание, появится возможность выступать с концертами на сценах нашего района. Также получится привлечь к занятиям большее количество детей и подростков», – рассказала Ирина Владимировна Кочанова, и.о. директора школы.

В начале апреля в ДШИ поступил первый транш инструментов. Музыкальное отделение пополнилось аккордеонами, баянами, цифровыми фортепиано, клавишными гуслями. Кроме этого, получена звуковая аппаратура: микшерный пульт, навесные микрофоны, акустические колонки. В скором времени ожидается поставка домр, балалаек, гитар, синтезатора, рояля, гармони ручной работы, скрипок, ноутбука, а также видеостены, которая будет позволять транслировать мероприятия из других городов.

Детская школа искусств в поселке Безенчук была построена в 1986 году. На первом этаже расположены два концертных зала на 60 и 100 мест, хореографический зал, кабинеты для занятий дошкольников. На втором этаже размещены учебные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий. В учреждении – 17 творческих коллективов, в том числе два образцовых – вокальный ансамбль «Мечта» и детский хор русской песни «Живой родник», а также три инструментальных – ансамбли «Росинка», «Тутти» и оркестр русских народных инструментов «Первоцвет».

«Полученные музыкальные инструменты действительно могут сыграть ключевую роль в развитии учеников и их достижении профессиональных высот. Качественные инструменты позволяют музыкантам не только лучше овладеть техникой исполнения, но и выразить свои творческие идеи на более высоком уровне. Наличие хороших музыкальных инструментов — это важный шаг на пути к профессиональному развитию молодых музыкантов и созданию условий для успешных выступлений», - делятся педагоги школы.

Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.

Отметим, что за последние пять лет в регионе по нацпроекту «Культура» музыкальными инструментами оснащено 36 детских школ искусств. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» эта работа будет продолжена.

Фото: минкульт СО