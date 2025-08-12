Я нашел ошибку
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»

12 августа 2025 16:12
62
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.

В 2025 году Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония».

По поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева реализуется областная программа «Культурные люди», в рамках которой проходит оснащение детских филармоний в райцентрах Сергиевск и Красный Яр, п.г.т. Безенчук и поселке Черновском м.р. Волжский.

Проект «Детская филармония» представляет собой уникальную инициативу, направленную на развитие культурной среды и поддержку творческих способностей учащихся.

«Благодаря проекту школа пополнилась различными инструментальными группами, что позволяет придать более яркое и динамичное звучание, появится возможность выступать с концертами на сценах нашего района. Также получится привлечь к занятиям большее количество детей и подростков», – рассказала Ирина Владимировна Кочанова, и.о. директора школы.

В начале апреля в ДШИ поступил первый транш инструментов. Музыкальное отделение пополнилось аккордеонами, баянами, цифровыми фортепиано, клавишными гуслями. Кроме этого, получена звуковая аппаратура: микшерный пульт, навесные микрофоны, акустические колонки. В скором времени ожидается поставка домр, балалаек, гитар, синтезатора, рояля, гармони ручной работы, скрипок, ноутбука, а также видеостены, которая будет позволять транслировать мероприятия из других городов.

Детская школа искусств в поселке Безенчук была построена в 1986 году. На первом этаже расположены два концертных зала на 60 и 100 мест, хореографический зал, кабинеты для занятий дошкольников. На втором этаже размещены учебные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий. В учреждении – 17 творческих коллективов, в том числе два образцовых – вокальный ансамбль «Мечта» и детский хор русской песни «Живой родник», а также три инструментальных – ансамбли «Росинка», «Тутти» и оркестр русских народных инструментов «Первоцвет».

«Полученные музыкальные инструменты действительно могут сыграть ключевую роль в развитии учеников и их достижении профессиональных высот. Качественные инструменты позволяют музыкантам не только лучше овладеть техникой исполнения, но и выразить свои творческие идеи на более высоком уровне. Наличие хороших музыкальных инструментов — это важный шаг на пути к профессиональному развитию молодых музыкантов и созданию условий для успешных выступлений», - делятся педагоги школы.

Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.

Отметим, что за последние пять лет в регионе по нацпроекту «Культура» музыкальными инструментами оснащено 36 детских школ искусств. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» эта работа будет продолжена.

 

Фото:  минкульт СО

