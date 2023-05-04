«День Победы» в исполнении Волжского хора по традиции прозвучал в Казани

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4 мая, в преддверии Дня Победы, Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани.

В исполнении Волжского коллектива со сцены Государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля прозвучали «Поклонимся великим тем годам» и «День Победы».

На концерте присутствовали Глава Республики Татарстан – Рустам Минниханов, почетные граждане, ветераны Великой Отечественной Войны, а также жители и гости города.

«Наше участие в праздничных мероприятиях Казани стало уже традиционным. В преддверии Дня Победы мы с особой гордостью выходим на эту сцену, чтобы почтить память тех, кто не пожалел жизни за светлое будущее своей Родины, и напомнить подрастающему поколению о подвигах великого народа-победителя», — поделилась художественный руководитель Наталья Кузнецова.

В концерте также приняли участие коллективы и солисты Республики Татарстан, а главным гостем мероприятия стала группа «Любэ».