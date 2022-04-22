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Дельфийская сборная Самарской области отправилась защищать честь нашего региона в Красноярск — на XXI молодежные Дельфийские игры России.

Кто будет играть? В составе нашей сборной — музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры, а также их модели, концертмейстеры и руководители, всего 54 человека. На протяжении всей истории существования Дельфийских игр в России Самарская область принимала в них самое активное участие, и наши не раз становились победителями и призерами Дельфов.

Часть делегации улетела в Красноярск самолетом, половина творческого десанта отправилась навстречу успеху поездом. Верим в то, что команда традиционно привезет домой золото, серебро или бронзу.

Сегодня Дельфы остаются самым популярным творческим марафоном для молодых деятелей искусств во всем мире и включают в себя народные, классические и современные направления. Участвовать и побеждать в Дельфийских играх — престижно. Всероссийские состязания этого года дают возможность игрокам попробовать свои силы в 34 номинациях, в их числе — сохранение культурного наследия и даже научный Тик- Ток, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО