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Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»

30 ноября 2023 09:26
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Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»

До середины декабря в Музее-галерее «Заварка» работает выставка «Прокудин-Горский. Типы России» (12+). По экспозиции запланированы кураторские экскурсии Олега Баулина. Они пройдут 2 декабря в 15.003 декабря в 13.00 и 10 декабря в 13.00. После каждой экскурсии участники также посмотрят фильм «Цвет времени» (2007 год, 12+). Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 25 человек на каждую экскурсию).

6 декабря (среда) в 16.00 по выставке пройдет специализированная детская экскурсия (6+), ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

8 декабря (пятница) в 18.00 будет организована авторская экскурсия этнографа Ирины Масловой по выставке «Прокудин-Горский. Типы России». Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

1 декабря (пятница) в 18.00 в центральном зале «Заварки» пройдет встреча (12+) с музыкантом Максимом Бурко. Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

2 декабря (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс «Самарские дворики» (6+). Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети сделают картонные оконные рамы с красивыми резными наличниками, где каждый сможет нарисовать свой уникальный, сказочный вид из окна. Вход бесплатный. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

9 декабря (суббота) в 12.00 стартует цикл детских мастер-классов «Новогодний городок» (6+), который проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. На первом мероприятии маленькие посетители услышат историю дома Маштакова, где расположилась «Заварка», и каждый участник сделает свой светильник-домик из картона. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

Выставка «Прокудин-Горский. Типы России» завершит работу 15 декабря. В этот день пройдет последняя экскурсия по экспозиции от сокураторов выставки Екатерины Елисеевой и Олега Баулина, а также показ фильма «Цвет времени» (12+). Сбор гостей начнется в 19.00, экскурсия стартует в 19.20. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Теги: Мероприятия

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