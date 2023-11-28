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Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре

28 ноября 2023 11:17
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Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре

Знакомим вас с графиком мероприятий, которые пройдут в Музее Эльдара Рязанова в декабре 2023 года.

9 декабря (суббота) в 17.30 пройдет лекция «Советская научная фантастика: Павел Клушанцев – крестный отец «Звездных войн» (12+) киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

10 декабря (воскресенье) в 16.30 историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой прочитает лекцию «Повседневная жизнь Запасной столицы» (12+). Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

16 декабря (суббота) в 16.30 пройдет лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» (12+) историка, главного хранителя фондов музея Татьяны Пульной. Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

23 декабря (суббота) в 12.00 Музей Эльдара Рязанова приглашает юных посетителей на интерактивное занятие «В гостях у Сказки» (6+), которое проведет историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная. Вход на мероприятие – 200 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено (не более 12 детей).

Теги: Мероприятия

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