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Можно слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах РФ в режиме онлайн и в записи.
Декабрьская афиша виртуальных концертных залов региона
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Декабрьская афиша виртуальных концертных залов региона

5 декабря 2024 15:16
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Можно слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах РФ в режиме онлайн и в записи.

Всероссийский виртуальный концертный зал – масштабный всероссийский проект, благодаря которому жители многих уголков страны получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства.

Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах РФ в режиме онлайн и в записи, тем самым создает новый способ коммуникации, формирует единое культурно-музыкальное пространство и помогает расширить аудиторию. Преимуществом проекта является возможность создания виртуального концертного зала в любом учреждении культуры – ДК, библиотеке, музее, школе искусств, концертном зале.

Об интересных мероприятиях для всей семьи на площадках Самарской области:

5 декабря в 11:30 Дворец культуры «Россия» г.о. Отрадный приглашает на встречу «В мире музыкальных инструментов. Баян». Лекция с использованием музыкальных фрагментов, участники которой узнают историю возникновения баяна, познакомятся с современными исполнителями на инструменте и услышат живой концерт обучающихся в Детской школе искусств г.Отрадного по классу баяна.

5 декабря в 17:00 в детской школе искусств № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск пройдет видеолекторий для обучающихся хореографического отделения «Балет», в рамках сетевого образовательного проекта «Академия искусств». Документальный фильм «Балет» — это не просто история о танце, это глубокая метафора человеческой души, стремящейся к свету, даже когда тьма вокруг становится невыносимой.

7 декабря в 12:00 в виртуальном концертном зале Драматического театра им. А.Н.Толстого г. Сызрань будет показан «Щелкунчик» Чайковского в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра, дирижер Василий Петренко, иллюстрации на песке - Марина и Ева Соснины.

9 декабря в 15:00 Самарская филармония покажет запись выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.Чайковского.

9 декабря в 15:00 в Детской школе искусств “Вдохновение” г.о.Новокуйбышевск будет показан кинофильм «Красавица и чудовище». Фильм рассказывает нам о том, как прекрасная, умная и начитанная девушка Бель попадает в замок к монстру, который был злой и не любил принимать гостей в своём замке. Девушка попадает туда не по своей воле и должна будет жить с чудовищем всю свою жизнь.

9 декабря в 16:00 театрально-творческое объединение «САД» г.о. Похвистнево приглашает на трансляцию концерта «Моё счастье в сирени живет».

10 декабря в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на трансляцию концерта «Музыка А. Дворжака». Исполнители: Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дирижёр Владимир Федосеев, Борис Андрианов (виолончель), Артём Варгафтик (ведущий).

18 декабря в 13:00 в Центре культурного развития г.о. Кинель юные зрители услышат «Сказки с оркестром». В программе вечера «Волшебник Изумрудного города» в прочтении Марина Александрова под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии, дирижёр Николай Цинман, видеоряд - Вадим Дуленко, иллюстратор - Ирина Пирогова.

20 декабря в 14:00 в Культурно-досуговом комплексе «Октябрьский» (г.о. Октябрьск) будет показана видеозапись концерта «Музыкальные подарки. Новогодний концерт» Московской государственной академической филармонии.

24 декабря в 14:00 в Культурно-досуговом центре г.о. Жигулевск состоится видеопоказ концерта XIX Всероссийского Детского музыкального фестиваля «Белый Пароход».

 

Фото:   минкульт СО

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