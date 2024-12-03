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Более 70 картин прибыли в Самарскую Третьяковку для участия в выставке «В круге цвета. Красный», которая откроет свои двери для всех желающих уже 11 декабря, сообщает Александр Хинштейн.



Прямо сейчас в стенах Фабрики-кухни бережно распаковывают работы Наталии Гончаровой, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Татьяны Мавриной, Роберта Фалька, Кузьмы Петрова- Водкина, Ивана Клюна, Казимира Малевича, Александры Экстер, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и других художников!



В здании Фабрики-кухни кипит работа по подготовке к открытию выставки, которая поставит вас на перекресток русского авангарда и древнерусского искусства, у вас уже есть возможность купить билеты на самое ожидаемое культурное событие зимнего сезона в Самаре: https://samara.tretyakovgallery.ru/exhibitions/vystav.



До открытия выставки — 8 дней!

Фото: скриншот видео от Александра Хинштейна