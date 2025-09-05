Я нашел ошибку
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре

5 сентября 2025 17:34
109
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».

Объявлена программа XVIII Международного кинофестиваля «Соль земли», который пройдет в Самаре с 16 по 20 сентября и объединит более 70 фильмов из России, Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубы, Бразилии, Нигерии, Индии и Ирана. Также стартовала регистрация на мастер-классы по операторскому искусству, продюсированию и интервью, которые пройдут в рамках Кинолаборатории Соль 2.0. 

«Кинофестиваль «Соль земли» – одна из лучших культурных традиций Самары. Уже много лет он позволяет объединять талантливых кинематографистов не только из разных регионов, но и из разных стран, при этом сохранять и развивать традиции поволжского кинематографа, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Ждем всех участников, членов жюри и гостей в Самаре, чтобы насладиться осенним городом и просмотром хорошего кино». 

В составе жюри кинофестиваля – сценарист и редактор неигрового кино, креативный продюсер телевизионных и документальных проектов, член Гильдии неигрового кино и телевидения Екатерина Зенович, народный артист Кыргызской Республики, режиссер-оператор, сценарист Тынай Ибрагимов, кинооператор, режиссёр, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РФ Николай Волков, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, оператор-постановщик, дважды лауреат государственной премии Армении, председатель Гильдии операторов Армении Ваагн Тер-Акопян. 

Конкурсные работы, напомним, будут представлены в пяти номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Более чем из 500 заявок для участия в конкурсной программе кинофестиваля отобрано 50 документальных фильмов. Главным призом по традиции станет статуэтка Святого Архангела Михаила, поражающего змея, как символ борьбы со злом.

«В названии «Соль земли» заложена концепция нашего кинофестиваля. В этом году зрители увидят сюжеты о людях, бросающих вызов обстоятельствам, о красоте природы и уникальных культурных традициях, о жизни и подвигах наших современников. Будут и документальные работы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, фильмы о деятелях культуры – художниках, поэтах, музыкантах, режиссерах. Особого внимания заслуживают работы о жизни в зоне СВО, о людях, посвятивших себя защите Родины», – отметила президент кинофестиваля «Соль земли», член Союза кинематографистов РФ, заслуженный деятель культуры Самарской области Мария Серкова.

Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли», включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). В их числе мероприятия Кинолаборатории Соль 2.0, зарегистрироваться на них можно, отправив смс-заявку по телефону 8 (960) 823-17-35. 

Торжественная церемония открытия состоится 16 сентября в 18:00 и завершится творческим вечером актёра театра, кино и озвучивания, кинорежиссёра, автора-исполнителя, сценариста, певца, заслуженного артиста РФ Сергея Маховикова. 

Показы конкурсных фильмов будут проходить с 17 по 20 сентября с 08:55. Подробная программа доступна на сайте https://solzemli-samara.ru/reglament/programma.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: Самара

