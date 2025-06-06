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Более 500 книжных изданий передали сотрудники самарского Росреестра для детских библиотек

6 июня 2025 13:46
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Более 500 книжных изданий передали сотрудники самарского Росреестра для детских библиотек

 Сотрудники самарского Росреестра передали 260 килограммов книг – более 500  книжных изданий из личной библиотеки - для детских библиотек России и ее новых регионов.

       «Собрания книг из серии «Школьная библиотека», «Классики и современники», подписные издания, научная, учебная и художественная литература, энциклопедии, сборники поэзии, словари и журналы – стали возможностью подарить литературу тем, кто в ней нуждается, в особенности жителям освобожденных республик, – говорит главный специалист-эксперт самарского Росреестра Юлия Шумилина. - Это способ поддержать людей духовно в непростое для них время».

       Передать книги помогла общественная благотворительная организация «Вывозкниг.РФ». «Мы сами укладываем и загружаем книги, – говорит сотрудник благотворительной организации. - После этого издания поступают в сортировочный центр, где литература распределяется по библиотекам и учебным заведениям, воскресным школам при храмах России и ее новых регионов».

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