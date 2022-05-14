Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре

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Каждый год популярность акции "Ночь музеев" растет. Теперь помимо музеев в акции принимают участие театры, библиотеки, арт-пространства, творческие коллективы.

Появляются и новые формы проведения акции. Учреждения приглашают не только осмотреть экспозиции, но и на лекции, кинопоказы, мастер-классы, концерты, перформансы.

В 2022 году «Ночь музеев» пройдет 21 мая. В настоящее время участников акции уже больше 50-ти. Для детской аудитории подготовлены спецпрограммы с 13.00 до 18.00. Основная программа акции стартует в 18.00.

Второй год подряд будут организованы бесплатные автобусы для передвижения между основными точками проведения «Ночи музеев», пройдет целый ряд бесплатных пешеходных экскурсий.

Вся информация о площадках «Ночи музеев» будет отражена на карте, которая появится на сайте samadm.ru. Распечатанную карту можно будет получить в информационном центре «Ночи Музеев».