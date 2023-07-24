Библиотека семейного чтения "Аксаков-центр" приглашает в «Каникуляндию»

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В «Интернет-Зазеркалье» модельной Библиотеки семейного чтения «Аксаков-центр» на летний период открылся компьютерный клуб игр «Каникуляндия». На занятиях ребята знакомятся с онлайн-сервисами для разработки игр, выполняют практические задания в онлайн-сервисах LearningApps, Scratch.

Библиотека семейного чтения открыта в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году.

Все желающие могут совершить виртуальные экскурсии с помощью очков виртуальной реальности. Библиотекари предлагают юным пользователям научиться создавать мультфильмы. Ребята полностью погружаются в работу для создания перекладной анимации по книге «Школьные приколы: сборник рассказов».

«Занятия в клубе дают возможность ребятам почувствовать свою сопричастность к увлекательному миру мультипликации и стать создателем яркой, красочной и захватывающей истории с опорой на традиционную книгу», — поделились сотрудники модельной библиотеки.

С каждым годом растет количество посетителей в модельных библиотеках региона, оснащенных по последнему слову техники. В Самарской области успешно работают 26 суперсовременных модельных библиотек – они становятся центрами чтения и общения для детей и взрослых. В 2023 году будет открыто еще 6 модельных библиотек.

Фото: минкульт СО