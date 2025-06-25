«Бал кукол» пройдет в Самаре

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Масштабная выставка авторских кукол развернется с 27 по 29 июня в выставочном комплексе «Экспо-Волга». 0+



Впервые «Бал кукол» пришел в Самару в июне 2024 года и сразу понравился самарцам и гостям города. Поэтому организаторы приняли решение проводить «Балы кукол» здесь ежегодно. И вот новая встреча.



Радовать гостей на выставке своими работами будут постоянные участники «Балов кукол в Москве», в их числе такие известные авторы, как Любовь Фартушная и Елена Тимкаева, которая родом из Самары, живёт и творит в Москве



И, конечно, посетители выставки с особым чувством встретят ставших настоящими звездами земляков-самарцев Татьяну Брук (Борисевич), Екатерину Морозову, Татьяну Малушкину, Надежду Филатову (Новокуйбышевск), Антонину Манько (Тольятти) и многих других.



Все они покажут свои новые коллекции эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках и из разнообразных материалов. Куклы - от миниатюрных, где детали величиной несколько миллиметров, до гигантских - изготовлены вручную, представлены в единственном экземпляре, над некоторыми авторы работают по много месяцев.

Фото: минкульт СО